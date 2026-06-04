Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του, αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, εξέφρασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε ο πατέρας του, Θανάσης Λυγγερίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες.

Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση που είχε κατατεθεί πριν από περίπου 20 ημέρες, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως είπε, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

«Περιμέναμε χθες μια απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά, διερωτώμενος τι ακριβώς μεσολάβησε το προηγούμενο 20ήμερο. Όπως είπε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση.

Ο κ. Λυγγερίδης υποστήριξε ότι το ζήτημα του αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι ή όχι κατηγορούμενοι δεν θα έπρεπε να απαιτεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα διερεύνησης, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν είχε καταλήξει σε συμπέρασμα έπειτα από σχεδόν 3 εβδομάδες. «Δηλαδή, 20 μέρες τι κάνανε; Δεν ερευνήσανε εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι; Δεν νομίζω ότι θέλει και μεγάλη έρευνα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης να μην καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες προτού αποσαφηνιστεί οριστικά αν έχουν και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Για τον λόγο αυτό θα ζητηθεί και θα εξεταστεί η εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, προκειμένου στη συνέχεια να αποφασιστεί αν θα καταθέσουν στη δίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.