Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα που διατάσσει τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ να διενεργήσει έρευνα για το αν είναι απαραίτητη η επιβολή επιπρόσθετων δασμών στον εισαγόμενο χαλκό, επιχειρηματολογώντας πως εγείρει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα των ΗΠΑ.

«Ο χαλκός είναι μέταλλο κρίσιμης σημασίας, και ο εφοδιασμός με αυτόν είναι απαραίτητος για την εθνική μας ασφάλειας», είπε ο Ρεπουμπλικάνος στο Οβάλ Γραφείο, «όμως ο κατακλυσμός ξένου χαλκού στην αμερικανική αγορά κατάφερε ισχυρό πλήγμα στην εθνική παραγωγή».

«Θα ερευνήσω αν υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστούν δυνητικοί τελωνειακοί δασμοί. Αμερικανικές βιομηχανίες εξαρτώνται από τον χαλκό και θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να τον προμηθεύονται στις ΗΠΑ, ανεξαίρετα», είπε από την πλευρά του ο Χάουαρντ Λάτνικ.

Για τον αμερικανό υπουργό Εμπορίου «οι δασμοί θα μπορούσαν να επιτρέψουν να ανοικοδομηθεί η βιομηχανία χαλκού μας, αν αυτό αποδεχθεί απαραίτητο, και να ενισχυθεί η εθνική άμυνά μας».

Η έρευνα αυτή θα διενεργηθεί δυνάμει του εδαφίου 232 του Trade Expansion Act, νόμου του 1962 που δίνει στην εκτελεστική εξουσία τη δυνατότητα να εξετάζει ή να προχωρά στην επιβολή τελωνειακών δασμών.

Το εδάφιο 232 επιτρέπει στον αμερικανικό πρόεδρο, κατόπιν εισήγησης του υπουργείου Εμπορίου, να προχωρά στην επιβολή τελωνειακών δασμών σε προϊόντα που κρίνεται πως εγείρουν κίνδυνο για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Ο Λευκός Οίκος δεν κρύβει πως η έρευνα αυτή βάζει κυρίως στο στόχαστρο την Κίνα, την οποία κατηγορεί —και στον τομέα αυτόν— για υπερπαραγωγή με σκοπό να εξαλειφθεί ο ξένος ανταγωνισμός.

«Η Κίνα χρησιμοποιεί εδώ και πολύ καιρό την υπερπαραγωγή ως οικονομικό όπλο για να κυριαρχεί σε παγκόσμιες αγορές και να θέτει συστηματικά σε κίνδυνο ανταγωνιστές της, κατόπιν να εδραιώνει τη δεσπόζουσα θέση της σε κάθε αγορά αφού ο ανταγωνισμός καταρρεύσει», κατήγγειλε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Πίτερ Ναβάρο, σύμβουλος του προέδρου Τραμπ για το εμπόριο.

Το υπουργείο Εμπορίου έχει μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος 270 ημέρες στη διάθεσή του για να διενεργήσει την έρευνά του και να υποβάλει στον αμερικανό πρόεδρο το πόρισμά του. Αυτός θα αποφασίσει κατόπιν σχετικά με την επιβολή ή μη τελωνειακών δασμών.

Σύμφωνα με δεδομένα των γεωλογικών υπηρεσιών του κράτους, οι ΗΠΑ εισάγουν το τρέχον διάστημα περί το 45% του χαλκού που καταναλώνουν. Οι εισαγωγές αυτές γίνονται κατά κύριο λόγο από τη Χιλή και τον Καναδά.

Το 2024, οι ΗΠΑ εισήγαγαν σχεδόν 800.000 τόνους επεξεργασμένου χαλκού, ενώ η εθνική παραγωγή τους έφθασε τους 850.000 τόνους.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η Κίνα κατατάσσεται τέταρτη στην παραγωγή χαλκού, πίσω από τη Χιλή, το Περού και τη ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικών. Την πρώτη πεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης συμπληρώνουν οι ΗΠΑ.

Το μέταλλο αυτό χρησιμοποιείται —μεταξύ άλλων— από την αμυντική βιομηχανία, ιδίως για την παραγωγή αεροσκαφών, έχει ωστόσο πολλές άλλες εφαρμογές, για παράδειγμα στην παραγωγή ηλεκτρικών καλωδίων και σε κέντρα δεδομένων.

Σύμφωνα με τον κ. Ναβάρο, οι ΗΠΑ έχουν αποθέματα χαλκού που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του κόσμου και «το δυναμικό» της χώρας στο πεδίο αυτό παραμένει «αναξιοποίητο».

