Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της προώθησης ενός παγωμένου νομοσχεδίου για τις δαπάνες μετανάστευσης, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι αφαίρεσαν χρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη νέα αίθουσα χορού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στον Λευκό Οίκο.

Το 1 δισεκατομμύριο δολάρια προοριζόταν για αναβαθμίσεις ασφαλείας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ως μέρος της κατασκευής -ένα αίτημα που ακολούθησε τους πυροβολισμούς του Απριλίου σε γκαλά όπου παρευρέθηκε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η νέα προσθήκη είναι απαραίτητη για τη φιλοξενία επίσημων κρατικών εκδηλώσεων και την επικαιροποίηση των εγκαταστάσεων ασφαλείας. Ο ίδιος δήλωσε επανειλημμένα ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικές δωρεές.

Η ενίσχυση της ICE

Το νομοσχέδιο προσαρμογής (reconciliation bill) θα παράσχει περίπου 72 δισεκατομμύρια δολάρια για τις υπηρεσίες μετανάστευσης, και οι Δημοκρατικοί είχαν υποστηρίξει ότι τα κονδύλια ασφαλείας δεν θα έπρεπε να επισυναφθούν σε αυτό. Ο αρμόδιος για την τήρηση των κανόνων της Γερουσίας συμφώνησε.

Σε ψηφοφορία με 53-45 την Τετάρτη, οι γερουσιαστές συμφώνησαν να προχωρήσουν στη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Επιβολής Νόμου για τη Μετανάστευση και τα Τελωνεία (ICE) και της Συνοριοφυλακής. Το σώμα θα συζητήσει τώρα το μέτρο και θα καταθέσει τροπολογίες πριν προχωρήσει σε τελική ψηφοφορία επί αυτού -μια διαδικασία που είναι πιθανό να διαρκέσει για ώρες, ίσως και μέχρι την Πέμπτη.

Εάν υπερψηφιστεί, θα κατευθυνθεί στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων προτού σταλεί στον Τραμπ για υπογραφή.

Οι καθυστερήσεις στο νομοσχέδιο

Οι Δημοκρατικοί έχουν αντιταχθεί στις προσπάθειες του Τραμπ να χτίσει μια τεράστια αίθουσα χορού στη θέση της κατεδαφισμένης Ανατολικής Πτέρυγας (East Wing) του Λευκού Οίκου. Η απόφαση να αφαιρεθούν τα κονδύλια από το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση αποτελεί πλήγμα για τα σχέδια του Τραμπ, αν και παραμένει ασαφές πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το κατασκευαστικό έργο.

Η πρόοδος του νομοσχεδίου, το οποίο είχε παγώσει για μήνες, καθυστέρησε περαιτέρω αφότου οι Ρεπουμπλικάνοι έφεραν αντιρρήσεις στην προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δημιουργήσει ένα «ταμείο κατά της εργαλειοποίησης» (anti-weaponisation fund) για την παροχή 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε άτομα που φέρεται να υπέστησαν βλάβη από κυβερνητική αυθαιρεσία.

Οι επικριτές είχαν δηλώσει ότι τα χρήματα αυτά ήταν ένα «κρυφό ταμείο» (slush fund) για την πληρωμή συμμάχων του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των ταραχοποιών που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021 σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Καταθέτοντας ενώπιον των νομοθετών την Τρίτη, ο προσωρινός Υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εγκαταλείπει τα σχέδιά του για τη δημιουργία του ταμείου, αλλά αρνήθηκε να το δεσμευτεί γραπτώς.

Ωστόσο, μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το σχέδιο δεν έχει πεθάνει εντελώς, λέγοντας ότι θα «πρέπει να ρωτήσει τους δικηγόρους».

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας Θομ Τίλις δήλωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει νομοθεσία που θα απαγορεύει τη δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι επέκριναν επίσης δριμύτατα το προτεινόμενο ταμείο, ενώ οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι σχεδιάζουν και αυτοί να θεσπίσουν νόμους που θα το μπλοκάρουν.

Πηγή: skai.gr

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