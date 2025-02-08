Ένας ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την πρόσβαση του τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) του Ίλον Μασκ στα προσωπικά οικονομικά δεδομένα εκατομμυρίων Αμερικανών στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με το BBC, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Paul A. Engelmayer εξέδωσε το Σάββατο προσωρινή διαταγή για την απαγόρευση της πρόσβασης, διατάσσοντας τον Μασκ και την ομάδα του να καταστρέψουν αμέσως όλα τα αντίγραφα των αρχείων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από αγωγή 19 γενικών πολιτειών κατά της διοίκησης Τραμπ, αφού δόθηκε πρόσβαση στα αρχεία στο DOGE, μια πρωτοβουλία μείωσης του κόστους με επικεφαλής τον Μασκ.

Η αγωγή υποστήριζε ότι η πρόσβαση του Μασκ, ενός «ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου», και του DOGE, που δεν είναι επίσημη κυβερνητική υπηρεσία, παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ή τον Μασκ.

Οι Δημοκρατικοί γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών μήνυσαν την Παρασκευή τον Τραμπ, το υπουργείο Οικονομικών και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Η εντολή του Engelmayer, που εκδόθηκε το Σάββατο, ανέφερε ότι οι πολιτείες θα αντιμετώπιζαν «ανεπανόρθωτη» ζημία χωρίς άμεση βοήθεια ανακούφισης.

«Αυτό συμβαίνει τόσο λόγω του κινδύνου που ενέχει η νέα πολιτική για την αποκάλυψη ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών όσο και λόγω του αυξημένου κινδύνου τα εν λόγω συστήματα να είναι πιο ευάλωτα από ό,τι προηγουμένως σε πειρατεία», αναφέρεται στη διαταγή.

Η προσωρινή διαταγή περιορίζει την πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους που τα χρειάζονται για την εργασία τους στο Γραφείο Δημοσιονομικών Υπηρεσιών και έχουν περάσει από έλεγχο ιστορικού.

Ο δικαστής διέταξε επίσης κάθε πρόσωπο μεταξύ αυτών που υπόκεινται σε περιορισμούς να καταστρέψει αμέσως τα αντίγραφα των αρχείων.

Οι όροι της απόφασης θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την επόμενη ακρόαση στο δικαστήριο στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο τιτάνας της τεχνολογίας και δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ έχει εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, με το DOGE να ηγείται σημαντικών περικοπών στην Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), η οποία διανέμει βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

