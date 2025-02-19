Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θα αφήσει τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε κυβερνητικές αποφάσεις που σχετίζονται με το διάστημα, όταν ο πρόεδρος ρωτήθηκε για τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων του Μασκ εν μέσω της προσπάθειάς του να περικόψει τις κυβερνητικές εκκρεμότητες.

«Οπότε οτιδήποτε έχει να κάνει με το διάστημα, δεν θα αφήσουμε τον Ίλον να συμμετάσχει σε αυτό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ο Μασκ θα εξαιρούταν από οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών συμφερόντων του και τις προσπάθειες να μειώσει το κόστος για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ρόλος του Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ είναι ως υπάλληλος του Λευκού Οίκου και ανώτερος σύμβουλος του προέδρου και ότι δεν είναι υπάλληλος του DOGE. Ο Λευκός Οίκος είπε επίσης ότι ο Μασκ δεν έχει εξουσία στη λήψη αποφάσεων.

Το DOGE έχει σαρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος τον περασμένο μήνα και έβαλε τον Μασκ υπεύθυνο για την εξάλειψη των σπάταλων δαπανών ως μέρος μιας δραστικής αναμόρφωσης της κυβέρνησης που περιλαμβάνει χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας.

«Ο Ίλον είναι, για μένα, πατριώτης. Ξέρετε, θα μπορούσατε να τον αποκαλείτε υπάλληλο, θα μπορούσατε να τον αποκαλείτε σύμβουλο», είπε ο Τραμπ για τον Μασκ την Τρίτη. «Θα μπορούσατε να τον πείτε όπως θέλετε, αλλά είναι πατριώτης».

Πηγή: skai.gr

