Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ δημοσίευσε βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με ιρανικό drone στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται για τις επιθέσεις της Τετάρτης στο Κουβέιτ, οι οποίες προκάλεσαν δεκάδες τραυματίες. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν χτες πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, αφού, ιρανικά drones προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε έναν τερματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ.

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη» και ανέφερε ότι προκάλεσε «απώλεια ζωών, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές».

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Οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και υποστήριξαν πως η υποδομή χτυπήθηκε κατά λάθος από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Παράλληλα, το πρακτορείο Farsna δημοσιεύει βίντεο με δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την έκταση των ζημιών:

Πηγή: skai.gr

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