Άφαντοι οι γονείς του 3χρονου κοριτσιού που χαροπαλεύει στο «Παίδων»

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 3χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες διαβίωσης ανήλικων παιδιών σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αποκαλύπτει ότι είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βράδυ του ατυχήματος το κοριτσάκι βρέθηκε μόνο του πίσω από όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος άνδρας. Ο οδηγός, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, καθώς δύο μέρες μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν εμφανιστεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τους αρμόδιους φορείς, παρόμοια περιστατικά ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.

Πηγή: skai.gr

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