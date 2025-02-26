Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Χιλή, μετά το μπλακάουτ

Η κυβέρνηση της Χιλής κήρυξε χθες Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, του Σαντιάγο, μετά την πελώρια διακοπή ρεύματος εξαιτίας πιθανής βλάβης στο σύστημα διανομής ηλεκτρισμού, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

«Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 22:00 ως τις 06:00 (σ.σ. τοπικές ώρες)», συνόψισε η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το μεγάλο μπλακάουτ σημειώθηκε σήμερα σε μια τεράστια έκταση της Χιλής, από τον βορρά όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες εξόρυξης μέχρι τις κεντρικές και νότιες περιοχές, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Σαντιάγκο.

