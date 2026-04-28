Το δικαίωμα των Αμερικανών στην ελευθερία του λόγου βρέθηκε να υπερασπίζεται ο παρουσιαστής νυχτερινού talk show Τζίμι Κίμελ, αφού ένα αστείο που έκανε πριν από μερικές ημέρες προκάλεσε εκκλήσεις από τον Λευκό Οίκο προς το ABC να τον απολύσει -ξανά.

«Ξέρετε, καμιά φορά ξυπνάς το πρωί και η Πρώτη Κυρία βγάζει ανακοίνωση ζητώντας να απολυθείς από τη δουλειά σου; Σε όλους μας έχει συμβεί, σωστά;» είπε ο Κίμελ στην αρχή του μονολόγου του στο επεισόδιο της Δευτέρας του «Jimmy Kimmel Live!». «Τι μέρα κι αυτή.»

Η πίεση -που προέρχεται επίσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και πολλούς από τους συμμάχους του- έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο στον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Τζος Ντ’Αμάρο, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μπομπ Άιγκερ, μόλις πριν από έξι εβδομάδες.

Η διαμάχη γύρω από τον Κίμελ αποτελεί το πρώτο μεγάλο «τεστ Τραμπ» για τον Ντ’Αμάρο, ο οποίος προηγουμένως είχε την ευθύνη των θεματικών πάρκων της Disney και πλέον επιβλέπει και δίκτυα όπως το ABC.

Το αστείο του Κίμελ για τη «μέλλουσα χήρα»

Όλα ξεκίνησαν στο επεισόδιο της περασμένης Πέμπτης όταν ο Κίμελ αστειεύτηκε ότι η Πρώτη Κυρία είχε «μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα». «Ήταν ένα πολύ ελαφρύ σατιρικό σχόλιο για το γεγονός ότι εκείνος πλησιάζει τα 80 και εκείνη είναι νεότερη από εμένα», είπε ο Κίμελ (ο Ντόναλντ Τραμπ είναι 79, η Μελάνια Τραμπ 56).

Το αστείο ωστόσο του Κίμελ, έλαβε διαφορετικές διαστάσεις μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο, με τον περίγυρο Τραμπ να κάνει λόγο για προτροπή του παρουσιαστή σε βία.

«Δεν ήταν σε καμία περίπτωση, με κανέναν ορισμό, κάλεσμα για δολοφονία», είπε ο Κίμελ στον μονολόγο της Δευτέρας. «Και το γνωρίζουν. Εδώ και πολλά χρόνια μιλάω ανοιχτά ειδικά εναντίον της ένοπλης βίας.»

«Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίπτουμε», πρόσθεσε. «Πρέπει όμως να επισημάνω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, όπως κι εσείς κι εγώ κι όλοι μας, γιατί βάσει της Πρώτης Τροπολογίας έχουμε ως Αμερικανοί το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου.»

Δεν υποχώρησε η Disney

Το κανονικό ξεκίνημα της εκπομπής την Δευτέρα απέδειξε ότι η Disney δεν υποχώρησε στην πίεση του Τραμπ. Στο παρασκήνιο βέβαια, στελέχη του ABC πιθανότατα συζήτησαν μαζί με τον ίδιο τον Κίμελ τι θα μπορούσε να ειπωθεί στην εκπομπή της Δευτέρας σχετικά με την επίμαχη υπόθεση.

«Πιστεύω ότι πρέπει να πει κάτι απόψε που να είναι κατά κάποιο τρόπο συμφιλιωτικό», αλλά και να θίγει τα ζητήματα της Πρώτης Τροπολογίας που διακυβεύονται, δήλωσε ο έμπειρος δημοσιογράφος των late-night εκπομπών Μπιλ Κάρτερ στο ''Anderson Cooper 360''.

Μέσα ενημέρωσης και influencers που τάσσονται υπέρ του Τραμπ επιτέθηκαν μέσω διαδικτύου στον Κίμελ μετά την επίθεση του Σαββάτου, προμηνύοντας μια συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να τον απομακρύνει.

Επίσης η Πρώτη Κυρία καταδίκασε το αστείο του Κίμελ το πρωί της Δευτέρας, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε το σχόλιό του παρουσιαστή στον αέρα «απεχθές κάλεσμα σε βία» και το συνέδεσε ευθέως με το περιστατικό των πυροβολισμών.

Το έργο το έχουμε ξαναδεί

Για τη Disney, όλα αυτά θυμίζουν ένα σκηνικό που έχει επαναληφθεί. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, εν μέσω μιας προηγούμενης εκστρατείας πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Κίμελ, το ABC ανέστειλε την εκπομπή «επ’ αόριστον», μόνο και μόνο για να τη φέρει πίσω λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα.

Το δίκτυο κατάφερε τότε να δυσαρεστήσει τόσο τους αντιπάλους του Τραμπ επειδή «έβαλε στον πάγκο» τον Κίμελ και φάνηκε να υποχωρεί στον πρόεδρο- όσο και τους υποστηρικτές του Τραμπ, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στον αέρα.



Πηγή: skai.gr

