CNN: Η υποκρισία και η ρητορική μίσους από τον Λευκό Οίκο

Πριν από έναν μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε για τον θάνατο του πρώην διευθυντή του FBI, Ρόμπερτ Μιούλερ. «Ωραία, χαίρομαι που πέθανε. Δεν μπορεί πια να βλάψει αθώους ανθρώπους!», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η ομάδα του Τραμπ καταδίκασε την «απαράδεκτη ρητορική των Δημοκρατικών», υποστηρίζοντας πως «έχουν λατρεία στο μίσος». Η επίθεση αυτή εκδηλώθηκε με αφορμή ένα αστείο που έκανε ο παρουσιαστής του ABC, Τζίμι Κίμελ, λίγες ημέρες πριν από τους πυροβολισμούς στην εκδήλωση. Όπως είχε πει, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ έχει τη λάμψη «μιας μέλλουσας χήρας».

Όπως σχολιάζει το CNN, προφανώς θεωρείται αποδεκτό ο Τραμπ να πανηγυρίζει για τον θάνατο ενός δημόσιου λειτουργού, αλλά όχι για τον Τζίμι Κίμελ να αστειεύεται με τον θάνατο του Τραμπ.

Η ένοπλη επίθεση στο δείπνο ώθησε για άλλη μια φορά τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο να επικεντρωθούν στη ρητορική των Δημοκρατικών, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος έχει εκφραστεί επανειλημμένα με σκληρό τρόπο. Αυτή όμως η στρατηγική που ακολουθούν οι Ρεπουμπλικανοί και ο Τραμπ δεν φαίνεται να αποδίδει, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί θεωρούν τη ρητορική της Δεξιάς πιο βίαιη και επικίνδυνη.

Ο Τραμπ έχει χάσει εδώ και καιρό το ηθικό πλεονέκτημα

«Αυτή η πολιτική βία πηγάζει από μια συστηματική δαιμονοποίηση του Τραμπ και των υποστηρικτών του από εκλεγμένα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. «Αυτή η μισαλλόδοξη, αδιάκοπη και βίαιη ρητορική που στρέφεται εναντίον του προέδρου Τραμπ, μέρα με τη μέρα εδώ και 11 χρόνια, συνέβαλε στη νομιμοποίηση αυτής της βίας και μας οδήγησε σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή», σημείωσε.

Σύμφωνα με το CNN, είναι πολύ νωρίς για να αποδοθούν σαφή κίνητρα στον δράστη και όσα λέγονται αποτελούν υποθέσεις. Όσον αφορά τον Κολ Τόμας Άλεν, υπάρχουν μόνο ενδείξεις για το πιθανό κίνητρό του και όχι συμπεράσματα έρευνας. Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέκρινε τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ και ενθάρρυνε πολίτες που δεν τον υποστηρίζουν να αγοράσουν όπλα. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, είναι δύσκολο να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα προτού γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία.

Το CNN επισημαίνει ότι, αν και είναι απολύτως δικαιολογημένο να θεωρηθεί απαράδεκτο το αστείο του Κίμελ, ο Τραμπ έχει χάσει προ πολλού το ηθικό πλεονέκτημα σε τέτοια ζητήματα. Πρόκειται για «επιλεκτική οργή» το να εκφράζει κανείς έντονη ανησυχία για τα αστεία του Κίμελ, αγνοώντας την ανάλογη ρητορική του ίδιου του προέδρου.

Ο Τραμπ, με λίγα λόγια, έχει ξεπεράσει τα όρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν ενθάρρυνε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν και παρέμεινε σιωπηλός ενώ ξεσπούσε η βία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Υπάρχουν όμως και άλλα παραδείγματα της ρητορικής του Τραμπ:

Πανηγύρισε για τον θάνατο του Μιούλερ.

Αντέδρασε με εντυπωσιακή σκληρότητα στις δολοφονίες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του τον Δεκέμβριο.

Παρόλο που διαμαρτυρόταν για τις συγκρίσεις της αριστεράς με τους Ναζί, το 2017 ο ίδιος συνέκρινε τις μυστικές υπηρεσίες με τη «ναζιστική Γερμανία», ενώ το 2024 χαρακτήρισε την ομάδα του Τζο Μπάιντεν ως «κυβέρνηση της Γκεστάπο».

Αν και παραπονιόταν ότι η αριστερά τον αποκαλούσε «φασίστα», ο ίδιος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη εναντίον των αντιπάλων του εδώ και χρόνια.

Υποτίμησε την επίθεση με σφυρί εναντίον του συζύγου της Νάνσι Πελόζι, η οποία του προκάλεσε κάταγμα στο κρανίο.

Αναδημοσίευσε βίντεο υποστηρικτή του που έλεγε: «Καλός Δημοκρατικός είναι ο νεκρός Δημοκρατικός».

Εξήρε ομάδα υποστηρικτών που περικύκλωσε επικίνδυνα το προεκλογικό λεωφορείο του Μπάιντεν το 2020.

Έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε υποθετικά σενάρια στα οποία οι υποστηρικτές του ξεσηκώνονται με «δικαιολογημένη» βία.

Η διαστρεβλωμένη εικόνα γύρω από την πολιτική βία

Εκτός αυτών, η τραγωδία που αποφεύχθηκε το Σαββατοκύριακο φέρνει στο προσκήνιο και μια άλλη ανησυχητική τάση: τη διαστρεβλωμένη άποψη για το ποιοι είναι οι δράστες της πολιτικής βίας.

Επί χρόνια, οι Ρεπουμπλικάνοι σπεύδουν να αποδώσουν την ευθύνη για τραγωδίες στην αριστερά, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί δράστες πολιτικής βίας δεν εντάσσονται εύκολα σε κατηγορίες. Μέχρι σήμερα, πολλοί αναφέρουν ως γεγονός ότι ο επίδοξος δολοφόνος του Τραμπ, Τόμας Μάθιου Κρουκς, ήταν αριστερός, παρόλο που ήταν εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικανός. Αντίστοιχα, από την πλευρά της αριστεράς, ακόμη και εξέχουσες προσωπικότητες δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ήταν υποστηρικτής του κινήματος MAGA.

Και οι Αμερικανοί πολίτες δεν συμφωνούν με τον Τραμπ πως οι Δημοκρατικοί είναι οι κύριοι παραβάτες. Δημοσκόπηση της Gallup τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 69% των Αμερικανών θεωρεί πως οι Ρεπουμπλικανοί έχουν υπερβεί τα όρια στην προκλητική γλώσσα, έναντι 60% που θεωρούν το ίδιο για τους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά πιθανό οι δύο πλευρές απλά να κατηγορούν η μία την άλλη για την ίδια τη βία. Άλλη πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι το 72% των Ρεπουμπλικανών αποδίδει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, ενώ το 73% των Δημοκρατικών πιστεύει το αντίθετο.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου η μία πλευρά θεωρεί την άλλη υπεύθυνη για την κλιμάκωση της επικίνδυνης ρητορικής. Και αυτή είναι η «συνταγή» για την κατάπτωση της πολιτικής σε όλο και πιο σκοτεινά μονοπάτια, καταλήγει το CNN.

Πηγή: skai.gr

