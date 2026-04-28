Τζορτζ Κλούνεϊ κατά Τραμπ: «Η ρητορική είναι επικίνδυνη» – Στηρίζει τον Τζίμι Κίμελ

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ έδωσαν το «παρών» στο 51ο γκαλά των Βραβείων Τσάπλιν το βράδυ της Δευτέρας, με τον διάσημο ηθοποιό να υπερασπίζεται δημόσια τον Τζίμι Κίμελ απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 64χρονος σταρ συνοδευόταν από την 48χρονη σύζυγό του, γνωστή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ώρα που ο ίδιος τιμήθηκε για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

George Clooney and Amal Clooney attend the 51st Chaplin Award Gala honoring George Clooney at Alice Tully Hall, Lincoln Center in New York City.#GettyImages 🎥 Dia Dipasupil 👉 https://t.co/89zhvTWnO2 pic.twitter.com/eScunDkIan — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) April 28, 2026

Κατά την ομιλία του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν δίστασε να αγγίξει πολιτικά ζητήματα, παίρνοντας θέση υπέρ του Τζίμι Κίμελ, μετά την πρόσφατη έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς το δίκτυο ABC να τον απολύσει. Αφορμή στάθηκε ένα αστείο του Κίμελ για τη σύζυγο του Τραμπ, Μελάνια, λέγοντας ότι «έχει τη λάμψη μιας μέλλουσας χήρας».

Το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ έγινε δύο ημέρες πριν από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο ενόπλου. Παράλληλα, πριν από την εκδήλωση, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει ότι «θα πέσουν μερικές σφαίρες απόψε στην αίθουσα» κατά τη διάρκεια της επικείμενης ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απάντησε σχετικά, σύμφωνα με το «Variety»: «Ο Τζίμι είναι κωμικός και θα έλεγα ότι η Καρολάιν Λέβιτ δεν εννοούσε ότι θα πέσουν πυροβολισμοί. Έκανε ένα αστείο. Δίκαιο. Αν το δει κανείς από αυτή την πλευρά, θα πει: “Λοιπόν, τα αστεία είναι αστεία”. Αλλά η ρητορική είναι λίγο επικίνδυνη. Και το έχουμε δει πολύ τελευταία».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο βραβευμένος ηθοποιός πρόσθεσε: «Όταν η μία πλευρά αποκαλεί προδότες της χώρας όσους διαφωνούν μαζί της, κάτι που αποτελεί κατηγορία που τιμωρείται με θάνατο, απλώς επειδή δεν συμφωνούν, νομίζω ότι η ρητορική γίνεται υπερβολικά οξυμένη». Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η υπερβολική ρητορική «μπορεί να μετριαστεί».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε επίσης στον 92χρονο πατέρα του, Νικ Κλούνεϊ, ο οποίος υπήρξε δημοσιογράφος, λέγοντας: «Ο κανόνας του πατέρα μου όταν μεγαλώναμε ήταν να αμφισβητούμε όσους έχουν περισσότερη εξουσία».

Και συνέχισε: «Αυτό ήταν πάντα το μότο μας. Αυτό πιστεύαμε εγώ και η αδελφή μου, αυτό πίστευαν και οι γονείς μας. Μας έχει βγει σε καλό. Μας έχει βάλει και σε μπελάδες -και αυτό είναι καλό».

Ο ηθοποιός, πατέρας δύο παιδιών, υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου, σημειώνοντας: «Πάντα έχω εμπιστοσύνη στον Τύπο. Πάντα πιστεύω σε αυτόν. Είμαι γιος δημοσιογράφου, ξέρετε».

Μάλιστα, δεν έκρυψε την πολιτική του τοποθέτηση, δηλώνοντας: «Επίσης πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχεις καλή σχέση με την κυβέρνηση. Πρέπει να την αμφισβητείς. Οι άνθρωποι που υποστηρίζω -οι Δημοκρατικοί- ναι, είμαι Δημοκρατικός. Δεν απολογούμαι γι’ αυτό».

Και κατέληξε: «Οι άνθρωποι που υποστηρίζω -ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπαράκ Ομπάμα- δεν απολάμβαναν να τους κυνηγούν οι δημοσιογράφοι. Οι άνθρωποι στην εξουσία δεν θέλουν να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι λογικό. Δεν πρέπει να τους αρέσει. Και οι δημοσιογράφοι πρέπει να φροντίζουν να τους πιέζουν. Αυτοί είναι οι κανόνες. Αυτό έλεγε και ο Τζέφερσον το 1787. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε έναν ελεύθερο και δίκαιο Τύπο».

#GeorgeClooney is defending Jimmy Kimmel after Trump’s latest call for his firing:



“Jimmy’s a comedian, and I would argue that Karoline Leavitt didn’t mean shots should be fired,” Clooney told Variety at the 51st Chaplin Award Gala, where he was honored for his contributions to… pic.twitter.com/ayxVRPnsbW — Variety (@Variety) April 28, 2026

Πηγή: skai.gr

