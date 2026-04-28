Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν χθες τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο, κατά την έναρξη της επίσημης επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγο μετά την άφιξή τους, ο Κάρλος και η Καμίλα κατευθύνθηκαν στον Νότιο Κήπο για την τελετή υποδοχής, όπου τους περίμενε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τη στιγμή εκείνη, κατά συνήθειά του, ο Τραμπ τράβηξε από το χέρι τον βασιλιά Κάρολο, ενώ η Μελάνια χαιρέτησε τη βασίλισσα με διπλό φιλί στα μάγουλα. Στη συνέχεια πόζαραν για τις καθιερωμένες φωτογραφίες και αντάλλαξαν σύντομες φιλοφρονήσεις.

📹 زورآزمایی ترامپ با پادشاه انگلیس سوژه شد!



ویدئویی از دیدار دونالد ترامپ و چارلز سوم خبرساز شده است



جایی که ترامپ هنگام استقبال و دست دادن با چارلز تلاش می‌کند پادشاه بریتانیا را با حرکت همیشگی خود به سمت خود بکشد، اما چارلز بلافاصله واکنش نشان داده و دست او را پس می‌کشد pic.twitter.com/x98I20QaYr — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 28, 2026

Πέρα από το τράβηγμα, για το οποίο φημίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, έκανε και μια κίνηση που θεωρήθηκε παραβίαση του βασιλικού πρωτοκόλλου. Καθώς κατευθύνονταν προς την κύρια κατοικία του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άγγιξε ελαφρά τον βασιλιά στον ώμο, κίνηση που παραβιάζει τον άγραφο κανόνα ο οποίος αποθαρρύνει τη σωματική επαφή με μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Παρότι η κίνηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένδειξη οικειότητας, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς, μιλώντας στην Daily Mail, εκτίμησε ότι είχε και πολιτική διάσταση. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μια «πιο συγκρατημένη» έκφραση φιλίας σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις του Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο βασιλιάς φάνηκε να μην ενοχλείται. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο Κάρολος εμφανίζεται διαχρονικά πιο χαλαρός σε τέτοια ζητήματα σε σύγκριση με τη μητέρα του, Βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την ίδια, η χειραψία των δύο ανδρών διήρκεσε περίπου 8 δευτερόλεπτα και είχε τυπικό χαρακτήρα, ενώ η παρουσία της Μελάνια Τραμπ έδωσε πιο χαλαρό τόνο στην υποδοχή, δημιουργώντας μια σχεδόν «οικογενειακή» ατμόσφαιρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ κατηγορείται για παραβίαση βασιλικού πρωτοκόλλου. Κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, είχε απαθανατιστεί να περπατά μπροστά από την Ελισάβετ κατά την επιθεώρηση αγήματος, ενώ και σε περσινή του επίσκεψη στο Λονδίνο φάνηκε να πιάνει τον βασιλιά από τον αγκώνα.

A royal buzz. 🐝



Their Majesties joined the President and First Lady for a tour of the newly unveiled and expanded White House Beehive on the South Lawn. pic.twitter.com/RGx0OtZc8v — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

Την Τρίτη, ο Κάρολος αναμένεται να απευθυνθεί στο Κογκρέσο, καθιστάμενος μόλις ο δεύτερος Βρετανός μονάρχης που το πράττει, μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1991.

Πηγή: skai.gr

