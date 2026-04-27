Η (Πρώτη) Κυρία έχει νεύρα... Η Μελάνια Τραμπ ζητά με ανάρτησή της την απόλυση του δημοφιλούς Αμερικανού κωμικού Τζίμι Κίμελ από το δίκτυο ABC.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ

«Η γεμάτη μίσος και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία - τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική.

»Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διασπείρουν μίσος.

»Όντας δειλός, ο Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC, γιατί ξέρει ότι το κανάλι θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει.

»Αρκετά πια. Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;»

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Γιατί η Μελάνια Τραμπ ζητά την απόλυση του Κίμελ

Ένα παλιότερο αστείο του Τζίμι Κίμελ επανεμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Πέμπτης του σόου του κωμικού, Jimmy Kimmel Live!, ο Κίμελ σατίρισε το δείπνο εκ των προτέρων, εκφωνώντας τον δικό του εναλλακτικό κωμικό μονόλογο σαν «παρουσιαστής της εκδήλωσης».

Μεταξύ των αστείων, ο Κίμελ αστειεύτηκε ότι η Πρώτη είχε την όψη μιας «μέλλουσας χήρας».

Μέρες αργότερα, ένας 31χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ στην ετήσια εκδήλωση στην Ουάσινγκτον και συνελήφθη επί τόπου.

Λόγω του περιστατικού, οι υποστηρικτές του Τραμπ επιτέθηκαν στον Κίμελ για το αστείο για τη Μελάνια παρά το γεγονός ότι είχε κάνει τη σάτιρα μέρες πριν.

