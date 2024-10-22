Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι το πλήγμα στη Βηρυτό δεν είχε στόχο νοσοκομείο

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν στόχο της Χεζμπολάχ κοντά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι στη Βηρυτό αργά χθες αλλά δεν είχαν στόχο το νοσοκομείο, το οποίο δεν επηρεάστηκε από το χτύπημα, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, ο διευθυντής του νοσοκομείου Τζιχάντ Σααντέχ δήλωσε ότι το βασικό δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της Βηρυτού υπέστη ζημιές λόγω ισραηλινής επίθεσης σε κοντινό σημείο.

«Χθες υποστήκαμε επίθεση. Το εάν ήμασταν στόχος ή όχι, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά το Ισραήλ δεν έχει κόκκινες γραμμές», δήλωσε ο Σααντέχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θραύσματα προκάλεσαν ζημιές στους ηλιακούς συλλέκτες του νοσοκομείου και στην πρόσοψη, ενώ έσπασαν και τα παράθυρα του κτιρίου. Ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ του προσωπικού, οι προσπάθειες των διασωστών μπροστά από το νοσοκομείο συνεχίζονται.

Δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 57 τραυματίστηκαν στον Λίβανο σε ισραηλινό πλήγμα χθες βράδυ στην πρωτεύουσα, κοντά στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.