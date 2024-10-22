Όρμπαν: Το ουγγρικό μοντέλο είναι το μόνο που λειτουργεί στο μεταναστευτικό

Οι αιτήσεις ασύλου πρέπει να αξιολογούνται πριν επιτραπεί σε κάποιον να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, προσθέτοντας ότι το μοντέλο αυτό, το οποίο εφαρμόζεται στην Ουγγαρία είναι το μόνο που λειτουργεί κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Τα κέντρα φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν τελευταία σε ασφαλείς χώρες για τους μετανάστες, για παράδειγμα στην Αφρική, μπορούν να αποτελέσουν μια μαζική λύση, δήλωσε ο Όρμπαν μετά τη συνάντηση με τους ηγέτες της Σλοβακίας και Σερβίας στη σύνοδο κορυφής.

Πηγή: skai.gr

