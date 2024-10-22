Το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνά τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων που περιείχαν πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά σχέδια του Ισραήλ για αντίποινα στο Ιράν, όπως μετέδωσε η Washington Post.

«Το FBI διερευνά την υποτιθέμενη διαρροή απόρρητων εγγράφων και συνεργάζεται στενά με τους εταίρους μας στο Υπουργείο Άμυνας και την Κοινότητα Υπηρεσιών Πληροφοριών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το FBI. «Δεδομένου ότι πρόκειται για μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια».

Ο σύμβουλος Επικοινωνιών Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι δεν είναι σαφές εάν τα έγγραφα δημοσιοποιήθηκαν μέσω διαρροής ή κυβερνοεπίθεσης. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν αναμένει να δημοσιοποιηθούν πρόσθετες απόρρητες πληροφορίες χωρίς εξουσιοδότηση.

Παράλληλα, ο Κίρμπι δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι «βαθιά ανήσυχος» για τις αναφορές περί διαρροής απόρρητου υλικού.

"Αυτό υποτίθεται ότι δεν συμβαίνει, και είναι απαράδεκτο όταν συμβαίνει", επισήμανε ο Κίρμπι. «Και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα παρακολουθεί ενεργά την πρόοδο της ερευνητικής προσπάθειας για να καταλάβει πώς συνέβη» τόνισε ο ίδιος.



Πηγή: skai.gr

