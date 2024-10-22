Βηρυτός: Τουλάχιστον 13 νεκροί από το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο Χαρίρι

Δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 57 τραυματίστηκαν από το χθεσινό ισραηλινό πλήγμα το βράδυ στη Βηρυτό, κοντά στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

«Η έφοδος του ισραηλινού εχθρού στον τομέα της Τζνα, κοντά στο νοσοκομείο Χαρίρι, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι, συμπεριλαμβανόμενου ενός παιδιού, σύμφωνα με νέο απολογισμό και ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε σε 57, εκ των οποίων οι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι 7 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στο σημείο του πλήγματος, οι έρευνες συνεχίζονται στα χαλάσματα για τον εντοπισμό θυμάτων, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται εκεί.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν στόχο της Χεζμπολάχ κοντά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι, αλλά δεν είχαν στόχο το νοσοκομείο, το οποίο δεν επηρεάστηκε από το χτύπημα.

Πηγή: skai.gr

