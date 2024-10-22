Ισραήλ: Η κατοικία του Νετανιάχου στην Καισάρεια υπέστη ζημιές από την επίθεση της Χεζμπολάχ

Η επίθεση το Σαββάτου με drone κατά της ιδιωτικής κατοικίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, στο κεντρικό Ισραήλ, προκάλεσε ζημιές στην κατοικία, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μετά την άρση της στρατιωτικής λογοκρισίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Βίντεο δείχνει τη ζημιά που προκλήθηκε στο σπίτι μετά την επίθεση του drone. Η έκρηξη έσπασε το τζάμι στο παράθυρο ενός υπνοδωματίου.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ο Νετανιάχου και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης.

Το Σάββατο αμέσως μετά την επίθεση, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, που προσπάθησε να με δολοφονήσει, εμένα και τη γυναίκα μου, διέπραξε σοβαρό λάθος». «Λέω στους Ιρανούς και τους συμμάχους τους στον άξονα του κακού: οποιοσδήποτε αποπειράται να βλάψει τους πολίτες του Ισραήλ θα πληρώσει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Αφίφ, δήλωσε ότι η σιιτική οργάνωση αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επίθεση με drone στο σπίτι του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νατανιάχου, το πρωί του Σαββάτου. «Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη στόχευση της βίλας του εγκληματία Νετανιάχου στην Καισάρεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σίδερο για σίδερο, αίμα για αίμα, φωτιά για φωτιά» προειδοποίησε ο Μοχάμαντ Αφίφ.

Ο εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις όσο συνεχίζονται οι μάχες, και ότι θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για την κατάσταση των μαχητών της οργάνωσης που είχαν συλληφθεί.

Όσο για το χτύπημα στην τράπεζα Al-Qard Al-Hassan, είπε ότι η τράπεζα δεν χρηματοδοτεί τις αγορές όπλων και έχει κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να πληρώσει τους πελάτες της.

