Λίβανος: 4 νεκροί και 24 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα κοντά σε νοσοκομείο

Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί και 24 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός της ισραηλινής επιδρομής στην περιοχή του Νοσοκομείου Χαρίρι, σύμφωνα με το Υπ. Υγείας του Λιβάνου.

Πρόκειται πλήγμα σε συνοικία της Βηρυτού κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, ανέφερε στο πρακτορείο Ρόιτερς μια υψηλόβαθμη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ από την πλευρά του ανέφερε ότι περίπου 170 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σήμερα από τη Χεζμπολάχ προς το ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.