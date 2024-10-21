Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λίβανος: Εκρήξεις κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι και τη συνοικία Ουζάι

 Εκρήξεις κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι και τη συνοικία Ουζάι στον Λίβανο- Πρώτη φορά πλήττεται στόχος στην εν λόγω συνοικία

Λίβανος: Εκρήξεις κοντά στο Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι και τη συνοικία Ουζάι

Η συνοικία Ουζάι, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μπήκε απόψε στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού ο οποίος νωρίτερα κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να τις εγκαταλείψουν, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ANI.

Είναι η πρώτη φορά που πλήττεται κάποιος στόχος στη συνοικία αυτή αφού ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν καπνό να υψώνεται από δύο σημεία. Ανταποκριτές του πρακτορείου είπαν επίσης ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ένα πλήγμα σημειώθηκε κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού, που βρίσκεται βορειότερα, στη συνοικία Τζνα. Μια νοσοκομειακή πηγή είπε ότι ο στόχος φαίνεται ότι ήταν το πάρκινγκ του νοσοκομείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark