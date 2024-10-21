Λίβανος: Εκρήξεις κοντά στο Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι και τη συνοικία Ουζάι

Η συνοικία Ουζάι, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μπήκε απόψε στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού ο οποίος νωρίτερα κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να τις εγκαταλείψουν, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ANI.

Είναι η πρώτη φορά που πλήττεται κάποιος στόχος στη συνοικία αυτή αφού ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν καπνό να υψώνεται από δύο σημεία. Ανταποκριτές του πρακτορείου είπαν επίσης ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ένα πλήγμα σημειώθηκε κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού, που βρίσκεται βορειότερα, στη συνοικία Τζνα. Μια νοσοκομειακή πηγή είπε ότι ο στόχος φαίνεται ότι ήταν το πάρκινγκ του νοσοκομείου.

الاوزاعي قبيل لحظات من الغارات التي استهدفتها pic.twitter.com/bNc6bzfdzV — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 21, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

