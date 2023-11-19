Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει για ακόμα μία ημέρα τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Γάζας γύρω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα ενώ σφοδροί παραμένουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην κεντρική και βόρεια λωρίδα της Γάζας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα ξημερώματα της Κυριακής, δεκαπέντε Παλαιστίνιοι, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σπίτι στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, ενώ μια γυναίκα και το παιδί της σκοτώθηκαν στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς, ανέφερε η WAFA.

Την ίδια ώρα,συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από την έκρηξη έπληξε σχολείο των Ηνωμένων Εθνών στη Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα, το Σάββατο με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες και παιδιά όπως επιβεβαίωσε μια υπηρεσία παροχής βοήθειας του ΟΗΕ. Το περιστατικό του Σαββάτου ήταν το δεύτερο μέσα σε 24 ώρες που ένα σχολείο που διευθύνεται από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες χτυπήθηκε, ανέφερε η υπηρεσία. Ωστόσο, δεν είχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την έκρηξη ή ποιος ευθύνεται.

Ένα σχολείο στη Ζαϊτούν - το οποίο χρησιμοποιούνταν από 4.000 άτομα ως καταφύγιο - χτυπήθηκε επίσης την περασμένη Παρασκευή.

Αξιωματούχοι υγείας της Χαμάς δήλωσαν ότι δύο εκρήξεις στη Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα σκότωσαν μαζί 80 ανθρώπους.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Philippe Lazzarini είπε ότι είδε «τρομακτικές εικόνες και πλάνα από δεκάδες ανθρώπους που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν» σε ένα από τα σχολεία της υπηρεσίας του «που στεγάζουν χιλιάδες εκτοπισμένους».

«Αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν να γίνουν συνηθισμένες, πρέπει να σταματήσουν», είπε.

ΠΟΥ: «Ζώνη θανάτου» το Αλ Σίφα

Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ασθενών, έχουν εγκαταλείψει ήδη το κεντρικό νοσοκομείο της πόλης της Γάζας.

Πολλοί εθεάθησαν χθες να περπατούν σε δρόμους γεμάτους ερείπια καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί αναζητώντας ασφαλέστερο καταφύγιο.

Μετά από εντολές για εκκένωση του νοσοκομείου που εκδόθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, κάτι που ο ίδιος το διαψεύδει, 300 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν στο Αλ Σίφα. Η ομάδα του ΠΟΥ είπε ότι προσπαθεί να ώστε να φύγουν από το νοσοκομείο και οι εναπομείναντες ασθενείς και το προσωπικό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά πως το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας έχει μετατραπεί σε «ζώνη θανάτου». Μια κοινή ομάδα του ΟΗΕ υπό την ηγεσία του ΠΟΥ αξιολόγησε το νοσοκομείο για μία ώρα μετά την κατάληψη και την εκκένωση του από τον ισραηλινό στρατό. Η ομάδα είπε ότι είδε στοιχεία για βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς και παρατήρησε έναν ομαδικό τάφο στην είσοδο του νοσοκομείου.

Μπάιντεν: Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να αναλάβει τη διακυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στην Washington Post, μίλησε για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας και ανέφερε πως η Παλαιστινιακή Αρχή είναι αυτή που θα πρέπει, εν τέλει, να αναλάβει την διακυβέρνηση της Γάζας και της Δυτικής Οχθης μετά την λήξη του πολέμου.

«Καθώς αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, η Γάζα και η Δυτική Οχθη θα πρέπει να επανενωθούν υπό μία κοινή κυβερνητική δομή και τελικά υπό μία ανασυγκροτημένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ όλοι εργαζόμαστε προς την λύση των δύο κρατών», γράφει.

«Δεν πρέπει να υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων από την Γάζα, ούτε νέα κατοχή, ούτε πολιορκία ή αποκλεισμός, ούτε εδαφική μείωση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντά με το άρθρο του στο ερώτημα ποιο η Ουάσινγκτον θέλει να είναι το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, καθώς και στις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει «συνολική στρατιωτική ευθύνη» στην Γάζα «για το ορατό μέλλον».

Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εκδώσουν απαγορεύσεις εισόδου κατά των «εξτρεμιστών» που επιτίθενται κατά πολιτών στην Δυτική Οχθη, αναφερόμενος στην βία που ασκούν οι ισραηλινοί έποικοι κατά των Παλαιστινίων που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, βία που έχει εκτοξευθεί μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ.

«Εχω δηλώσει με έμφαση στην ισραηλινή ηγεσία ότι η εξτρεμιστική βία κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη πρέπει να σταματήσει και εκείνοι που διαπράττουν τις βιαιότητες πρέπει να λογοδοτήσουν», γράφει ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.