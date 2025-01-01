Ο Ίλον Μασκ άλλαξε το όνομά του σε Kekius Maximus στο X, προκαλώντας εικασίες

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Ίλον Μασκ, προκάλεσε εικασίες αφού άλλαξε το όνομά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) σε «Kekius Maximus», σύμφωνα με το BBC.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας - και στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ - δεν έδωσε καμία άμεση εξήγηση για το όνομα ή τη νέα εικόνα του προφίλ του, η οποία απεικονίζει τον χαρακτήρα Pepe the Frog - ένα meme που έχει χρησιμοποιηθεί από ακροδεξιές ομάδες.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε τριγμούς στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, εκτοξεύοντας την αξία του memecoin - ενός ψηφιακού νομίσματος εμπνευσμένου από τα memes του διαδικτύου.

Στο παρελθόν, ο Μασκ έχει επηρεάσει τις τιμές των κρυπτονομισμάτων με τα σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν ήταν άμεσα σαφές αν είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στο συγκεκριμένο memecoin.

Το «Kekius» φαίνεται να είναι μια λατινοποίηση του «kek», μιας λέξης που ισοδυναμεί περίπου με το «laugh out loud» (μτφ. γελώντας δυναντά), η οποία έγινε δημοφιλής από τους gamers, αλλά τώρα συνδέεται συχνά με την alt right, ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κίνημα.

Το «Kek» είναι επίσης το όνομα του αρχαίου αιγυπτιακού θεού του σκότους, ο οποίος μερικές φορές απεικονίζεται με το κεφάλι ενός βατράχου.

Πολλοί άνθρωποι θα συνδέσουν το «Maximus» με το όνομα του ηρωικού χαρακτήρα του Russell Crowe στην ταινία Gladiator, Maximus Decimus Meridius.

Η νέα εικόνα του προφίλ του Μασκ απεικονίζει τον Pepe με ρωμαϊκή στρατιωτική ενδυμασία να κρατάει κάτι που φαίνεται να είναι μια κονσόλα παιχνιδιών.

Πηγή: skai.gr

