Βενεζουέλα: Η αντιπολίτευση καλεί σε διαδηλώσεις στην ορκωμοσία του προέδρου Μαδούρο

Οι ηγετικές μορφές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο και ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, κάλεσαν χθες Τρίτη τους συμπολίτες τους να διαδηλώσουν σε μερικές ημέρες, όταν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο θα ορκιστεί και θα αναλάβει την τρίτη του θητεία, μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου, το αποτέλεσμα των οποίων συνεχίζουν να αμφισβητούν.

«Είναι πολύ κοντά η στιγμή που θα επιστρέψουμε στους δρόμους της Βενεζουέλας για να ανακηρύξουμε τη νίκη μας», είπε η κυρία Ματσάδο, που καταγγέλλει την επανεκλογή του κ. Μαδούρο, που χαρακτηρίζει απάτη, και επιμένει πως νικητής αναδείχθηκε ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, τον οποίο αναγνώρισε η Ουάσιγκτον ως εκλεγμένο πρόεδρο του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Ας προετοιμαστούμε, θα ξαναϊδωθούμε στον δρόμους τον Ιανουάριο», πρόσθεσε σε βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης η αντιπολιτευόμενη, που έχει περάσει στην παρανομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ορκωμοσία του κ. Μαδούρο είναι προγραμματισμένο να γίνει τη 10η Ιανουαρίου.

«Ας αναλάβουμε μαζί τη δέσμευση πως η θητεία μου θα αρχίσει το 2025», είπε από την πλευρά του ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, στην εξορία στην Ιαπωνία μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, αυτός αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, με «πάνω από 67%» των ψήφων.

Πέρα από τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αρκετές κυβερνήσεις της περιφέρειας της Λατινικής Αμερικής επίσης δεν αναγνωρίζουν την επανεκλογή του σοσιαλιστή προέδρου της Βενεζουέλας, όπως ακριβώς και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις — είναι αρχηγός του κράτους από το 2013.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δημοσιοποιήθηκε προχθές Δευτέρα, «επαναβεβαίωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας όπως εκφράστηκε στις κάλπες, την ειρηνική αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα και την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατούμενων που έχουν φυλακιστεί άδικα».

Οι δηλώσεις του κ. Μπλίνκεν «δεν εκπλήσσουν», καθώς τις έκανε «μέλος μιας απερχόμενης κυβέρνηση που απέτυχε περίτρανα», αντέτεινε ο ομόλογός του Ιβάν Χιλ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας προφανώς αναφερόταν στην ήττα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, που κέρδισε ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ.

La proclamation de la victoire de Nicolas Maduro a entraîné des protestations et des affrontements avec les forces de l'ordre, faisant 28 morts et près de 200 blessés.

Η ανακήρυξη της νίκης του Νικολάς Μαδούρο πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 28 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 200, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Βενεζουέλας.

Πάνω από 2.400 μέλη ή οπαδοί της αντιπολίτευσης τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών. Τους ασκήθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για τρομοκρατία και υποκίνηση μίσους και πολλοί οδηγήθηκαν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

