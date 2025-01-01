ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα παραστεί στην κηδεία του προκατόχου του Κάρτερ

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Τρίτη πως θα είναι παρών στην επίσημη κηδεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 100 ετών.

«Θα είμαι εκεί. Έχουμε προκληθεί», είπε ο Ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια γιορτής για το νέο έτος που οργανώθηκε στην κατοικία του, στη Φλόριντα.

Πάντως ο κ. Τραμπ απέφυγε να αποκαλύψει αν το έχει συζητήσει —ή όχι— με την οικογένεια του εκλιπόντα.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, διαβεβαίωσε πως έτρεφε «τον μεγαλύτερο σεβασμό» για τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, τονίζοντας πως «έκανε το παν εντός των δυνάμεών του για να βελτιώσει τη ζωή όλων των Αμερικανών».

Ο πρώην πρόεδρος (1979-1981) και νομπελίστας ειρήνης απεβίωσε την Κυριακή στην Πλέινς, την πόλη όπου γεννήθηκε, στην Τζόρτζια, στον αμερικανικό Νότο, με πολλούς αμερικανούς και ξένους πολιτικούς να του αποτίνουν φόρο τιμής.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Πέμπτη 9η Ιανουαρίου προς τιμή του Τζίμι Κάρτερ.

Οι επίσημες τελετές προγραμματίζεται να αρχίσουν μεθαύριο Σάββατο στην Πλέινς και πρόκειται να κορυφωθούν την 9η Ιανουαρίου στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

