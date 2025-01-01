Εκλογές στη Γερμανία: Μετά το νέο ξέσπασμά του κατά του Σταϊνμάιερ, ο Μασκ σχεδιάζει δημόσια συζήτηση με την επικεφαλής της AfD Βάιντελ

Εκπρόσωπος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) δήλωσε χθες Τρίτη πως γίνεται σχεδιασμός για συζήτηση που θα γίνει ψηφιακά ανάμεσα στον αμερικανό πολυδισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ και την επικεφαλής της παράταξης Αλίς Βάιντελ.

«Είμαστε ήδη σε επαφή όσον αφορά (συζήτηση) μέσω X Space ανάμεσα στους δυο τους», δήλωσε ο Ντανιέλ Ταπ, εκπρόσωπος της AfD, στο περιοδικό Der Spiegel και στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για δυνατότητα του X να μεταδίδονται απευθείας εκδηλώσεις.

Προχθές Δευτέρα, ο κ. Μασκ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας, που αποτελεί ιδιοκτησία του, «περιμένετε μέχρι η Αλίς κι εγώ να κάνουμε συζήτηση μέσω X Spaces. Θα τους φύγει το κεφάλι».

Ήδη η κυρία Βάιντελ ευχαρίστησε δημόσια τον κ. Μασκ για την υποστήριξή του με βίντεο που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα. Μέχρι στιγμής, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, που ετοιμάζεται να αναλάβει θέση-κλειδί για τη δημόσια διοίκηση στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αφού ο Ρεπουμπλικάνος αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, κι η επικεφαλής της ακροδεξιάς παράταξης, που κατά δημοσκοπήσεις ετοιμάζεται να γίνει δεύτερο κόμμα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου στη Γερμανία δεν έχουν συζητήσει τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο, «αλλά αυτό σίγουρα θα αλλάξει πολύ σύντομα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της AfD Ταπ.

Ο κ. Μασκ προχθές Δευτέρα εξαπέλυσε νέα επίθεση στον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, χαρακτηρίζοντάς τον «αντιδημοκρατικό τύραννο», σχολιάζοντας τον ισχυρισμό ακροδεξιάς ίνφλουενσερ, οπαδού της AfD, πως ο αρχηγός του κράτους μπορεί να ακυρώσει τις εκλογές.

«Ο Σταϊνμάιερ είναι αντιδημοκρατικός τύραννος! Ντροπή του», ανέφερε μέσω X.

Οι υπηρεσίες του προέδρου της Δημοκρατίας ανέφεραν πως κατέγραψαν την ανάρτηση και δεν έχουν κανένα σχόλιο.

Σε ομιλία του στη Μπούντεσταγκ, την ομοσπονδιακή κάτω Βουλή της Γερμανίας, ο πρόεδρος της χώρας προειδοποίησε προ ημερών εναντίον των προσπαθειών «επηρεασμού από το εξωτερικό» των βουλευτικών εκλογών και αναφέρθηκε ονομαστικά στο X.

Ο κ. Μασκ, γνωστός για τα συχνά άκρως προκλητικά σχόλιά του στην πλατφόρμα, έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της AfD, προκαλώντας σάλο και αντιδράσεις, κι έχει καταφερθεί εναντίον γερμανών πολιτικών. Το σαββατοκύριακο, άρθρο του στην εφημερίδα Welt am Sonntag υπέρ του ακροδεξιού κόμματος πυροδότησε ξανά αντιδράσεις και οδήγησε στην παραίτηση της υπεύθυνης των σελίδων γνώμης της εφημερίδας.

Μετά την διάλυση του τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανίας τον Νοέμβριο, ο κ. Μασκ είχε χαρακτηρίσει «ηλίθιο» τον σοσιαλδημοκράτη απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς και προεξόφλησε πως θα ηττηθεί στις εκλογές.

Ακόμη, ο επικεφαλής εταιρειών όπως η Tesla προέβλεψε πως «θα χάσει τις επόμενες εκλογές» και ο... πρόεδρος Σταϊνμάιερ, μάλλον αγνοώντας πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εκλέγεται από τους πολίτες στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

