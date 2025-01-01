Ντόναλντ Τραμπ και Ίλον Μασκ γιόρτασαν μαζί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Έχω ένα καλό συναίσθημα για το 2025», έγραψε ο Ίλον Μασκ στο Twitter, μαζί με μια φωτογραφία, που δείχνει τόσο τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX όσο και τον γιο του, X Æ A-Xii, φορώντας μαύρα κοστούμια και παπιγιόν.

Elon Musk and Family make a entrance at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/XRrHH2gMUJ — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 1, 2025

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας ήταν προσκεκλημένος του εκλεγμένου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του, Μελάνια το βράδυ της Τρίτης για να αλλάξουν μαζί το νέο έτος, με τον Ίλον Μασκ να κρατά τον τετράχρονο γιο του στους ώμους του, τον μικρότερο από τα 11 παιδιά του.

Παρών ήταν και ο γιος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος συνοδεύτηκε από τη νέα του σύντροφο Μπετίνα Άντερσον σε μία πρώτη τους δημόσια εμφάνιση.

Σε ένα βίντεο, που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνονται οι δυο τους να χορεύουν στους ρυθμούς του διαχρονικού "YMCA" από το ποπ συγκρότημα Village People.

Donald Trump spotted with Kekius Maximus!



pic.twitter.com/GsFWM5WTCt — DogeDesigner (@cb_doge) January 1, 2025

Στο δεύτερο βίντεο, ο Μασκ φαίνεται να χορεύει με τον γιο του στους ώμους του, με τον Τραμπ να στέκεται δίπλα να κρατά το τηλέφωνό του και να αλληλεπιδρά με τους καλεσμένους.

🚨President Trump, Elon Musk, and Musk’s son X are celebrating New Year’s Eve together at Mar-a-Lago.



pic.twitter.com/ZqIesrDoMG — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 1, 2025

Στην εκδήλωση, ο εκλεγμένος Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τη νέα χρονιά, όπου απάντησε: «Θέλω μόνο να είναι όλοι χαρούμενοι, υγιείς και καλά».

Η Εκστρατεία Τραμπ μοιράστηκε επίσης μια σειρά από φωτογραφίες από το πάρτι.

Εκτός από τον Ίλον Μασκ και τον γιο του, στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς παρευρέθηκαν επίσης ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος JD Vance και η σύζυγός του Usha, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον.

Ο Μόρισον δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με τον ίδιο και τη σύζυγό του, Τζένη, δίπλα στον Τραμπ και τη εκθαμβωτική Μελάνια.

Μετά τη συντριπτική νίκη του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου, ο Τραμπ πρόκειται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο αυτόν τον μήνα για μια δεύτερη θητεία.

Η ορκωμοσία του ως ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου.

