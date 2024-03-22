Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες της δικαιοσύνης για διαφθορά, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την επανεκλογή του με τα χρώματα της παράταξής του τον Νοέμβριο, αφήνοντας όμως ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την έδρα ως ανεξάρτητος.

Εισαγγελείς κατηγορούν τον Μπομπ Μενέντεζ πως δωροδοκήθηκε από επιχειρηματίες στο Νιου Τζέρζι για να εμποδίσει έρευνες της δικαιοσύνης σε βάρος τους, για δωροληψία, για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι χρηματικού ανταλλάγματος για λογαριασμό του Κατάρ και της Αιγύπτου, για το ότι ενήργησε ως «πράκτορας», υπερασπιστής συμφερόντων της αιγυπτιακής κυβέρνησης, και για παρακώλυση της δικαιοσύνης. Ο κ. Μενέντεζ δηλώνει αθώος.

Παρότι μέλη της παράταξής του τον έχουν προτρέψει επανειλημμένα να παραιτηθεί, απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο.

Η έδρα του Μπομπ Μενέντεζ στη Γερουσία θα παιχτεί στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και ήδη έχουν ανακοινώσει πως θα τη διεκδικήσουν πάνω από δέκα υποψήφιοι, ανάμεσά τους ο βουλευτής Άντι Κιμ και η Τάμι Μέρφι, η σύζυγος του κυβερνήτη της πολιτείας.

Οι Δημοκρατικοί και ανεξάρτητοι που είναι ενταγμένοι στην κοινοβουλευτική τους ομάδα έχουν οριακή πλειοψηφία στη Γερουσία (51-49), που ελπίζουν να κρατήσουν στις φετινές εκλογές. Για τουλάχιστον 6 έδρες αναμένεται να δοθούν σκληρές μάχες.

Η πολιτεία Νιου Τζέρζι έχει να εκλέξει Ρεπουμπλικάνο στη Γερουσία από το 1972.

«Δεν θα συμμετάσχω στην εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών τον Ιούνιο. Ελπίζω ότι θα αθωωθώ μέσα στο καλοκαίρι, που θα μου επιτρέψει να θέσω υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος Δημοκρατικός στις εκλογές», τόνισε ο κ. Μενέντεζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

