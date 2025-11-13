Πάνω από 20.000 σελίδες με έγγραφα του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν, δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής την Τετάρτη το πρωί συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που αποκαλύπτουν ότι το προσωπικό του Επστάιν τον κρατούσε ενήμερο για τα αεροπορικά ταξίδια του Ντόναλντ Τραμπhttps://www.skai.gr/tags/ntonalnt-tramp και συνέχιζε να παρακολουθεί τα νέα για τον πρώην φίλο του χρόνια αφότου η σχέση τους είχε χαλάσει.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα δημοσιεύθηκαν λίγο αφότου οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν τρία άγνωστα μέχρι τώρα emails που έστειλε ο Επστάιν το 2011, το 2015 και το 2019 στη συνεργό του Γκισλέιν Μάξγουελ, όπου περιέγραφε τον Τραμπ ως «σκυλί που δεν έχει γαβγίσει» και ισχυρίστηκε ότι ο αμερικανός πρόεδρος είχε «περάσει ώρες» στο σπίτι του με ένα από τα θύματα του Επστάιν, και ισχυρίστηκε ότι «φυσικά» ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια».

Πρόκειται για μια σειρά από emails που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να παλεύει με τις πολιτικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την παρελθούσα φιλία τους.

Πέρα από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται από τα email να γνώριζε για τα εγκλήματα του Επστάιν και για τα κορίτσια, φαίνεται επίσης ότι παρακολουθούσε τα ταξίδια που έκανε ο Τραμπ καθώς οι δυο τους χρησιμοποιούσαν συχνά τα ίδια αεροδρόμια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian, στις 25 Νοεμβρίου 2016, λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, ο πιλότος του Επστάιν, Λάρι Βισόσκι, έγραψε: «Ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει την Κυριακή μεταξύ 4 και 6 μ.μ.. Ενημερώστε με αν είμαστε σίγουροι για την αναχώρηση του Σαββάτου στις 6 μ.μ.» Ο Επστάιν απάντησε: «Θα σας ενημερώσω αύριο το πρωί».

Άλλα email αποκαλύπτουν ότι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του Τραμπ γενικότερα. Ο Επστάιν έλαβε μια προειδοποίηση στις 2 Δεκεμβρίου 2017: «Ο Τραμπ είναι στη γειτονιά μας σήμερα. Φαίνεται ότι θα πάει στην 740 Park για μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων». Το όνομα του αποστολέα είχε σβηστεί από την ανακοίνωση του email, αλλά είχε υπογραφεί από τον Ρίτσαρντ Καν, τον λογιστή του Επστάιν.

Η κρυφή λίστα των αρχείων δείχνει επίσης ότι οι συνεργάτες του Επστάιν προώθησαν πολλά άρθρα ειδήσεων σχετικά με τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων αναφορών που αφορούσαν αντιπαραθέσεις γύρω από τον πρόεδρο. Η κάλυψη των ειδήσεων περιελάμβανε ένα άρθρο του Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τη σύλληψη του συμμάχου του Τραμπ, Ρότζερ Στόουν, και ένα άρθρο σχετικά με τις συζητήσεις του Μάικλ Κόεν με τους εισαγγελείς.

Ανταλλαγές email με φίλους και συνεργάτες έδειξαν ακόμα ότι ο Επστάιν υποτιμούσε τον Τραμπ. Σε μια αλληλογραφία του Δεκεμβρίου 2018, ο Επστάιν είπε στον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς ότι «ο Τραμπ - στα όρια της τρέλας. Απίστευτο, λίγα μέτρα πιο μακριά από τα σύνορα, αλλά όχι πολύ». Ο Σάμερς τον ρωτούσε: «Θα τρελαθεί ο Τραμπ;»

«Αυτό δεν είναι ένα νέο φαινόμενο για αυτόν. Στο παρελθόν του έλεγαν να μην βγει από το διαμέρισμά του. Έτσι κατάφερε να ξεπεράσει την προσωπική του χρεοκοπία. Η δύναμή του είναι αξιοσημείωτη. Τον χτυπούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα», απάντησε ο Επστάιν. «Ελπίζω κάποιος κοντινός του άνθρωπος να κατηγορηθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος, αλλιώς η πίεση του αγνώστου θα τον αναγκάσει να κάνει τρελά πράγματα».

Σε μια άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων τον Μάρτιο του 2018, ο Λάντον Τόμας Τζούνιορ, τότε δημοσιογράφος των New York Times, έστειλε στον Επστάιν ένα άρθρο από την Daily Beast που ανέλυε το ενδεχόμενο ο Τραμπ να βρισκόταν κοντά σε «ψυχιατρική κρίση». Ο Επστάιν απάντησε: «Νιώθει μόνος και είναι τρελός!!!», το είπα σε όλους από την πρώτη μέρα. «Κακός απίστευτα τρελός, και οι περισσότεροι νόμιζαν ότι μιλούσα μεταφορικά, είναι προφανές ότι θα μπορούσε να σπάσει.Στόρμι Ντάνιελς. «Ψέματα το ένα μετά το άλλο, ψέματα το άλλο».

Ο Επστάιν έλαβε πολλές ενημερώσεις από τον πιλότο του σχετικά με τις κινήσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια των ετών που καλύπτονται από τα emails. «Ενημερωμένο πρόγραμμα εκλεγμένου προέδρου: Το αεροπλάνο του Τραμπ θα φτάσει στο Ορλάντο στις 5 μ.μ. την Παρασκευή για την εκδήλωση, και στη συνέχεια θα φτάσει στο Παλμ Μπιτς στις 10 μ.μ. Συνήθως αργεί, επομένως η 11 μ.μ. θα μπορούσε να είναι ρεαλιστική ώρα για την άφιξή του στο PBI», έγραψε ο Βισόσκι τον Δεκέμβριο του 2016, σημειώνοντας επίσης ότι το αεροδρόμιο θα έκλεινε για 20 λεπτά πριν και μετά την άφιξη του Τραμπ.

Ο Βισόσκι είχε περισσότερες πληροφορίες για τον Τραμπ στις 30 Σεπτεμβρίου 2017. «Άκουσα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ φτάνει στον Άγιο Θωμά την Τρίτη, για την ενημέρωσή σας», έγραψε.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο Επστάιν συζήτησε ένα προφανώς προγραμματισμένο ταξίδι στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς, ένα νησί στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους όπου κακοποίησε έφηβες κοπέλες. Αν και στο email αναφέρεται το όνομα του Τραμπ και το πού θα βρίσκεται εκείνη την εβδομάδα εντούτοις δεν υπάρχει τίποτα στα email που να υποδηλώνει ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν ήταν όμως η μόνη υψηλού προφίλ προσωπικότητα της οποίας τα ταξίδια συζητήθηκαν από τον Επστάιν. Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι τον Σεπτέμβριο του 2012, ένας βοηθός του Επστάιν ενημερώθηκε από τον ίδιο ότι «ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρίσκεται στο Γουέστ Παλμ Μπιτς και έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει μεταξύ 5 μ.μ. και 6 μ.μ. σήμερα».

Η δημοσιοποίηση αυτών των email αναζωπύρωσε τη διαμάχη για τον Επστάιν, η οποία μαστίζει τον Τραμπ εδώ και μήνες, και έχει αναζωπυρώσει τον δημόσιο έλεγχο σχετικά με τους προηγούμενους δεσμούς του με τον Επστάιν.

