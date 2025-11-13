Απίστευτη απάτη είχαν στήσει μητέρα και κόρη στην Αυστραλία, εξαπατώντας Βιετναμέζους, ισχυριζόμενες πως η μία ήταν μάντισσα και η άλλη δασκάλα φενγκ σούι, αποσπώντας συνολικά 46.000.000 δολάρια από τα θύματα.

Η 53χρονη μητέρα συνελήφθη την Τετάρτη στο αριστοκρατικό προάστιο Ντόβερ Χάιτς του Σίδνεϊ, μαζί με την 25χρονη κόρη της. Η αστυνομία αναφέρει ότι είχαν στήσει μεγάλη απάτη, ενώ παράλληλα έκαναν και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η 53χρονη, που ισχυριζόταν πως «έβλεπε το μέλλον», έπειθε τα θύματά της να πάρουν δάνεια, κρατώντας ένα μέρος των χρημάτων. Τους έλεγε ότι προέβλεπε πως αυτά τα χρήματα θα τους έφερναν στη ζωή τους κάποιον δισεκατομμυριούχο.

Η ίδια προφυλακίστηκε και σήμερα, Πέμπτη, θα οδηγηθεί στο δικαστήριο, ενώ η κόρη της αποφυλακίστηκε με εγγύηση και η δικάσιμος ορίστηκε για τον Ιανουάριο.

Η μητέρα αντιμετωπίζει 39 κατηγορίες, ενώ η κόρη της κατηγορείται για 7 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους σε μια πολυτελή έπαυλη αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, η αστυνομία κατάσχεσε οικονομικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, πολυτελείς τσάντες, μια ράβδο χρυσού 40 γραμμαρίων, καθώς και 6.600 δολάρια Αυστραλίας σε μάρκες καζίνο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η μητέρα ήταν ένα επιφανές και αξιόπιστο μέλος της κοινότητάς της και, ως μάντισσα, έδινε συμβουλές σε πελάτες που της αποκάλυπταν πως αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.

Η ίδια τούς έλεγε πως ένας δισεκατομμυριούχος θα ερχόταν να τους βοηθήσει και ότι αυτό «θα συνέβαινε σύντομα», αν έπαιρναν δάνειο.

Στο πλαίσιο της σύλληψης, οι ερευνητές δέσμευσαν επίσης περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, τα οποία προστέθηκαν στα 60 εκατομμύρια που είχαν ήδη κατασχεθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας που ξεκίνησε πέρυσι, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, οι δύο γυναίκες δεν δρούσαν μόνες τους, καθώς πίσω τους φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα, το οποίο χρησιμοποιούσε κλεμμένες ταυτότητες για να εξασφαλίζει δάνεια για ανύπαρκτα ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα.

«Αυτό που ξεκίνησε ως έρευνα για δόλια χρηματοδότηση για αγορά αυτοκινήτων εξελίχθηκε στην αποκάλυψη ενός από τα πιο εξελιγμένα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος που έχω δει στην καριέρα μου ως επικεφαλής της ομάδας οικονομικού εγκλήματος», ανέφερε ο επιθεωρητής που έχει αναλάβει την έρευνα.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνουν «μεγάλης κλίμακας απάτη σε προσωπικά, επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, σε βάρος πολλαπλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Επίσης, υποστηρίζει ότι η συμμορία εξαπάτησε μεγάλες αυστραλιανές τράπεζες κατά 250 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, με τη βοήθεια διεφθαρμένων τραπεζικών υπαλλήλων που ενέκριναν δάνεια για να βοηθήσουν τη συμμορία να αγοράσει πολλαπλά ακίνητα στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με την Sydney Morning Herald (SMH).

Πολλά άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, κατηγορούμενα για σειρά αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, σε μια υπόθεση που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Αυστραλία.

Η αστυνομία δήλωσε πως θα γίνουν και άλλες συλλήψεις, των διαμεσολαβητών της εγκληματικής ομάδας, εκ των οποίων δικηγόροι, λογιστές και μεσίτες.

