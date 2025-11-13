Στην αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, αντάλλασσε μέιλ με τον Επστάιν, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (13/11) ο Μιχάλης Ιγνατίου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο ανταποκριτής από την Ουάσινγκτον ανέφερε πως βγήκαν στη δημοσιότητα τα έγγραφα του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019. «Μέσα σε αυτά τα μέιλ φαίνεται πως ο πρόεδρος Τραμπ γνώριζε τι έκανε ο Επστάιν με τα ανήλικα κορίτσια», όπως είπε.

«Το 2016 ο Επστάιν έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον σημερινό πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα - τον οποίον έχουμε χαρακτηρίσει ατζέντη της Τουρκίας - με τη φράση "στείλε φωτογραφίες σου με παιδί, κάνε με να χαμογελάσω". Όπως αντιλαμβάνεστε, δίνεται μεγάλη δημοσιότητα σε αυτήν την αποκάλυψη. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να σταθεί ως πρέσβης υπό κανονικές συνθήκες».

Μάλιστα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ σημείωσε πως σύμφωνα με τις πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν, ο Τομ Μπάρακ απάντησε στο μήνυμα του Επστάιν και του έστειλε πίσω φωτογραφία. «Είναι 20.000 τα έγγραφα, σιγά-σιγά θα τα μάθουμε όλα», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.