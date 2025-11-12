Σε νέα e-mails που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής, ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα αλλά αυτοκτόνησε στη φυλακή πριν δικαστεί, φέρεται να έγραψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματά του. Στα τρία e-mails που δημοσιοποιήθηκαν, ο Έπσταϊν φέρεται να είπε στη συνεργό του Γκισλέιν Μάξγουελ ότι ο Τραμπ «περνούσε ώρες» στο σπίτι του με ένα από τα θύματα του Έπσταϊν, όπως μεταδίδει ο Guardian.

BOMBSHELL: Emails released by @OversightDems show Epstein told Maxwell that Trump had “spent hours at my house,” “knew about the girls,” and that Trump was “that dog that hasn’t barked.” To which Maxwell says “I have been thinking about that.” pic.twitter.com/6KcXg3KG5a November 12, 2025

Σε δύο άλλα e-mails προς τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο Έπσταϊν έγραψε ότι «φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια», αναφερόμενος στον νυν πρόεδρο.

Σύμφωνα με τα e-mails, ο Έπσταϊν ζήτησε επίσης τη συμβουλή του Γουλφ για το πώς θα έπρεπε να αναφερθεί στον Τραμπ σε μια συνέντευξη στο CNN όπου ίσως μιλούσε για τη φιλία τους.

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να τον αφήσεις να κρεμαστεί (σ.σ. εκτεθεί/αυτοϋπονομευθεί)», είχε γράψει με τη σειρά του ο Γουλφ. «Αν πει ότι δεν έχει βρεθεί στο αεροπλάνο ή στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο ατού που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις για να τον “κρεμάσεις” αργότερα ή για “να τον σώσεις, κάνοντάς τον όμως έτσι να σου χρωστάει».

House Dems release emails that seemingly show Epstein claiming Trump spent hours with victim at Epstein’s house.



Says Trump is the “dog that hasn’t barked” pic.twitter.com/xJWb4buXyt — Ben Goggin (@BenjaminGoggin) November 12, 2025

Σύμφωνα με το CNN, σε ένα από αυτά τα emails, τον Απρίλιο του 2011, ο Επσταϊν παρουσιάζεται να γράφει, απευθυνόμενος στη Μάξγουελ, ότι «ο σκύλος που ακόμη δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ»....«πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του, εκείνος δεν έχει αναφερθεί ποτέ».

Jeffrey Epstein mentioned Donald Trump multiple times in private emails, a new release shows. Our report from this morning: pic.twitter.com/svUQR75679 — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 12, 2025

Σε δήλωσή του, το υψηλόβαθμο μέλος της επιτροπής, ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, δήλωσε: «Όσο περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να καλύψει τα αρχεία του Έπσταϊν, τόσο περισσότερα αποκαλύπτουμε. Αυτά τα τελευταία e-mails εγείρουν κραυγαλέα ερωτήματα σχετικά με το τι άλλο κρύβει ο Λευκός Οίκος και τη φύση της σχέσης μεταξύ του Έπσταϊν και του Προέδρου».

Σύμφωνα με τον Guardian, η έρευνα για τον Έπσταϊν είναι πιθανό να προκαλέσει περισσότερο ενδιαφέρον καθώς η Βουλή αναμένεται να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και ο Μάικ Τζόνσον πρόκειται να ορκίσει την εκλεγμένη βουλευτή Αντελίτα Γκριχάλβα. Η νεοεκλεγείσα βουλευτής αναμένεται να είναι η 218η υπογραφή που απαιτείται για μια αίτηση απαλλαγής, ένα «διαδικαστικό εργαλείο» που θα αναγκάσει τη Βουλή να ψηφίσει για την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων της έρευνας για τον Έπσταϊν.

Πηγή: skai.gr

