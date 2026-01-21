Κρεμλίνο: Χρειάζονται διευκρινίσεις για τις δηλώσεις Τραμπ σχετικά με το μυστικό «ηχητικό όπλο» των ΗΠΑ

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς στη Μόσχα την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι ο Αμπάς αναμένεται να φτάσει στη ρωσική πρωτεύουσα αργότερα την Τετάρτη.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο σχολίασε τις πρόσφατες αναφορές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «μυστικά όπλα άγνωστα στον υπόλοιπο κόσμο», τονίζοντας ότι «ακόμα δεν έχουμε λάβει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ». Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι εννοούσε ο Τραμπ όταν αναφέρθηκε στο ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα «μυστικό» όπλο το οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NewsNation ότι «κανείς άλλος» δεν είχε το όπλο, το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκε όταν η Ουάσιγκτον συνέλαβε τον Μαδούρο νωρίτερα αυτό το μήνα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία διαθέτει ειδικές υπηρεσίες που έχουν ως αποστολή τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και ότι οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη δουλειά τους.

Όσον αφορά τις ρωσο-αμερικανικές συνομιλίες στο Νταβός, το Κρεμλίνο περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι «δεν έχει κάτι επιπλέον να προσθέσει».

Στο μεταξύ, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχει να κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο σχετικά με τις συνομιλίες στο Νταβός μεταξύ των απεσταλμένων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ. Οι απεσταλμένοι δήλωσαν την Τρίτη ότι η συνάντησή τους στο Νταβός για μια πιθανή μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν «πολύ θετική» και «εποικοδομητική». Ερωτηθείς γενικότερα για την κατάσταση των συνομιλιών σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τη Ρωσία να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ, των Ευρωπαίων και της Ουκρανίας.

