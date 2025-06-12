Λογαριασμός
Tata Group: Προσφέρει χρηματική στήριξη $117.000 σε κάθε οικογενεια των θυμάτων του δυστυχήματος της Air India

Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης ότι θα καλύψει επίσης τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών και ότι θα διασφαλίσει πως θα λάβουν την απαραίτητη φροντίδα

Air India

Ο όμιλος Tata, στον οποίο ανήκει η Air India, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ρουπιών (περίπου 116.868 δολάρια) στην οικογένεια κάθε ατόμου που έχασε τη ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα του Αχμενταμπάντ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Θα καλύψουμε επίσης τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών και θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν όλη την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο όμιλος, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ινδίας, δήλωσε ότι θα προσφέρει βοήθεια για την ανακατασκευή του ξενώνα του Ιατρικού Κολλεγίου BJ.

Σημειώνεται ότι η Air India εξαγοράστηκε από τον πολυεθνικό ινδικό όμιλο Tata Group το 2022, σε μια συμφωνία που θεωρήθηκε ιστορική, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή της εταιρείας στους αρχικούς της ιδιοκτήτες. Η αεροπορική εταιρεία ιδρύθηκε το 1932 από τον JRD Tata, ωστόσο το 1953 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε έως την εκ νέου ιδιωτικοποίησή της σχεδόν 70 χρόνια αργότερα.

