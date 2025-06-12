Ο όμιλος Tata, στον οποίο ανήκει η Air India, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ρουπιών (περίπου 116.868 δολάρια) στην οικογένεια κάθε ατόμου που έχασε τη ζωή του στο αεροπορικό δυστύχημα του Αχμενταμπάντ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Θα καλύψουμε επίσης τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών και θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν όλη την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο όμιλος, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ινδίας, δήλωσε ότι θα προσφέρει βοήθεια για την ανακατασκευή του ξενώνα του Ιατρικού Κολλεγίου BJ.

Σημειώνεται ότι η Air India εξαγοράστηκε από τον πολυεθνικό ινδικό όμιλο Tata Group το 2022, σε μια συμφωνία που θεωρήθηκε ιστορική, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή της εταιρείας στους αρχικούς της ιδιοκτήτες. Η αεροπορική εταιρεία ιδρύθηκε το 1932 από τον JRD Tata, ωστόσο το 1953 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε έως την εκ νέου ιδιωτικοποίησή της σχεδόν 70 χρόνια αργότερα.

We are deeply anguished by the tragic event involving Air India Flight 171.



No words can adequately express the grief we feel at this moment. Our thoughts and prayers are with the families who have lost their loved ones, and with those who have been injured.



Tata Group will… — Tata Group (@TataCompanies) June 12, 2025

Πηγή: skai.gr

