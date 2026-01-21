Ερντογάν: Οι κουρδικές δυνάμεις στη Συρία πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους και να διαλυθούν αμέσως

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να διαλυθούν άμεσα, ώστε να βρεθεί λύση χωρίς περαιτέρω αιματοχυσία, καθώς η συριακή προεδρία ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνηση της Δαμασκού κατέληξε σε συμφωνία με τις κουρδικές δυνάμεις για το μέλλον της στρατιωτικής και διοικητικής ενσωμάτωσης της επαρχίας Χασάκα.

Σε ομιλία του προς βουλευτές του κόμματός του στο κοινοβούλιο, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη την Τρίτη, μετά τις ταχείες κυβερνητικές προελάσεις των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση, η συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή από τις 8 το βράδυ τοπική ώρα, ενώ στις κουρδικές δυνάμεις δίνεται προθεσμία τεσσάρων ημερών προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο «πρακτικής ενσωμάτωσης» της επαρχίας. Η συριακή προεδρία διευκρίνισε ότι, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν θα εισέλθουν συριακά στρατεύματα στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί.

Παράλληλα, η Δαμασκός έκανε λόγο για συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με τον μηχανισμό ενσωμάτωσης των κουρδικών δυνάμεων στις κρατικές δομές. Όπως ανακοινώθηκε, ο επικεφαλής των Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, Μαζλούμ Άμπντι, θα προτείνει υποψήφιο από τις τάξεις τους για τη θέση του βοηθού υπουργού Άμυνας.

