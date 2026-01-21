Ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί τον Νίκο Ανδρουλάκη υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας, διευκρινίζοντας πως αυτό που θέτει ο ίδιος ενόψει και του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικές, αξίες και ιδέες. Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για μετατόπιση στρατηγικής εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς - όπως είπε - πρώτη φορά έγινε λόγος για προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

«Για να γίνει αυτό, μίλησα για καθαρό ψήφισμα που να μιλά για καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ», όπως είπε. «Είχαμε συγκυβερνήσει στο παρελθόν σε αναγκαίες συνθήκες ακραίας χρεοκοπίας για να σωθεί η χώρα. Μια ξεκάθαρη τέτοια απόφαση θα είναι δυνατό μήνυμα στο Συνέδριο και θα σταματήσει κάθε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία».

Για αυτό, συνέχισε ο κ. Δούκας, μεγάλο όχι στη ΝΔ και μεγάλο ναι στην προοδευτική συνεργασία. «Πρέπει να ξεκινήσουμε προγραμματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Ήρθε η ώρα να είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα αλλάξει τη χώρα και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε αν είμαστε ανοιχτοί σε αρχές και αξίες».

«Οι τελευταίες δηλώσεις Καρυστιανού δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα»

Ερωτηθείς μάλιστα για όλα όσα συνέβησαν στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε:

«Χθες υπήρξε μια ζωηρή συζήτηση, είναι πάντα πολύ θετικό γιατί είμαστε μπροστά σε ένα Συνέδριο και πρέπει να λέμε τις προτάσεις μας. Ανησυχούμε διότι πρέπει να πάει το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Εδώ και ένα μεγάλο διάστημα είμαστε με καθηλωμένα ποσοστά και απομακρύνεται ο στόχος της πρώτης θέσης. Για αυτό και είπα ότι η στρατηγική είναι λάθος».

«Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθήσει αυτό που λέω για αλλαγή στρατηγικής, θα γίνουμε πρώτο κόμμα και το πιστεύω βαθιά. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγμή είναι το θολό μήνυμα. Ενώ έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις, δεν βάζουμε τα θεμέλια για να πατήσουν πάνω αυτές οι προτάσεις και να γίνουν προγραμματική πρόταση διακυβέρνησης. Τα θεμέλια αυτά είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ και ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε προγραμματικό διάλογο με τους φορείς και τα κόμματα που θέλουν την προοδευτική αλλαγή.

Ως προς τη Μαρία Καρυστιανού και το κατά πόσο υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης μαζί της, είπε ότι «οι τελευταίες δηλώσεις της δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα».

«Οι αμβλώσεις ήταν κορυφαία στιγμή του 1986 από τους Ανδρέα Παπανδρέου και Γιώργο Γεννηματά. Να μας πει η ίδια τι πιστεύει, να εξηγήσει στον κόσμο. Τη σέβομαι και την εκτιμώ γιατί έκανε πολύ μεγάλο αγώνα ως μάνα των Τεμπών για τη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνω ότι φτιάχνει ένα κόμμα, να ακούσουμε τι λέει. Η τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις νομίζω είναι σε άλλη κατεύθυνση».

«Καθαρίσαμε το πάνω μέρος των φρεατίων ενόψει κακοκαιρίας»

Αναφερθείς για τη σημερινή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας και τον βαθμό ετοιμότητας του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Δούκας επισήμανε πως όλοι βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. «Έχουμε όλα τα μηχανήματα έξω. Χθες καθαρίσαμε όσο μπορούσαμε το πάνω μέρος των φρεατίων, είμαστε σε επικοινωνία και με την Περιφέρεια Αττικής για τις κεντρικές λεωφόρους, κάναμε και σύσκεψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι μια δύσκολη συνθήκη, η Αθήνα είναι μια τσιμεντούπολη και είμαστε απολύτως ευάλωτοι σε μεγάλες βροχοπτώσεις. Όμως έχουμε τα μηχανήματα και τον κόσμο έξω. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις μετακινήσεις και όπου υπάρξει πρόβλημα, να μπορούν να μπουν εύκολα τα μηχανήματα να καθαρίσουν».

Για τη Βασιλίσσης Όλγας, ενημέρωσε πως έχει ολοκληρωθεί το έργο κατά 97-98%, επομένως μέχρι τέλος του Ιανουαρίου θα ανοίξει, ενώ για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, διαβεβαίωσε:

«Όλα προχωρούν πολύ καλά, τον Μάιο του 2027 θα έχει τοποθετηθεί γκαζόν. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ανάπλαση συνολικά για τον Δήμο μας, θα υπάρχουν 215 στρέμματα πρασίνου πλέον στην περιοχή, μαζί με σπουδαία αντιπλημμυρικά έργα. Φτιάχνουμε 10 κήπου βροχής, θα έχει φρεάτια και θα είναι μεγάλο σφουγγάρι συνολικά για την Αθήνα».

Πηγή: skai.gr

