Ο εκνευρισμός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «πολύπλευρος», τόνισε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλτς στη σκιά των εμπρηστικών επιθέσεων του Τραμπ στον Ζελένσκι.

Κάποιες προσβολές που προήλθαν από το Κίεβο ήταν απαράδεκτες, ανέφερε δε, ο Μάικ Γουόλτς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρέπει επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την κρίσιμη συμφωνία για τα ορυκτά, που αναγνωρίζει το ποσό της βοήθειας που παρείχαν οι ΗΠΑ στη χώρα στον αγώνα της κατά της Ρωσίας, επανέλαβε μάλιστα ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι απέρριψε την Τετάρτη τα αιτήματα των ΗΠΑ για παροχή ορυκτού πλούτου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ουκρανία για να αποπληρώσει την Ουάσιγκτον για βοήθεια εν καιρώ πολέμου, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν παράσχει σε καμία περίπτωση αυτό το ποσό μέχρι στιγμής και δεν πρόσφεραν συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για τη συμφωνία.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ διεμήνυσε ότι όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να δαπανούν το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα μέχρι την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ το κατέστησε σαφές αυτό, και πρέπει να τηρηθεί το μίνιμουμ», είπε σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Πρέπει να είμαστε στο 100% - αυτόν τον Ιούνιο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ» ξεκαθάρισε ο Γουόλτς. «Η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δική της άμυνα ως εταίρος στο ΝΑΤΟ» σημείωσε.



Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ευρωπαϊκές χώρες ανέφερε πάντως.

"Χαμηλώστε τους τόνους, ρίξτε μια καλή ματιά στη συμφωνία για τα ορυκτά και υπογράψτε"

«Χαμηλώστε τους τόνους, ρίξτε μια καλή ματιά στη συμφωνία για τα ορυκτά και υπογράψτε τη» διεμήνυσε εξάλλου και το μεσημέρι.

Η αντίδραση από την Ουκρανία για τη συμφωνία, και το πώς ο Τραμπ διεξάγει ειρηνευτικές συνομιλίες είναι απλώς απαράδεκτη, είπε ο Γουόλτς, δεδομένων όλων όσων έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία.

Πάντως, ο Γουόλτς είπε στο δίκτυο Fox News ότι πιστεύει ότι Ουάσινγκτον και Κίεβο «είναι δυνατό να λύσουν τις διαφορές τους». Επέμεινε ότι αυτές οι διαφορές απόψεων θα μπορούσαν να συμβιβαστούν, καθώς «ο πρόεδρος είπε επίσης πόσο αγαπά τον ουκρανικό λαό».



Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των συμμάχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. «Tο να φέρνεις πάντες στο τραπέζι ταυτόχρονα δεν είχε αποτέλεσμα στο παρελθόν» υποστήριξε.

Πριν τις εμπρηστικές επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ προς τον Ουκρανό ομόλογό του, το Σαββατοκύριακο, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, σε συνάντηση που είχε ο Ουκρανός πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, η Ουάσινγκτον κατέθεσε μια πρόταση συμφωνίας για αμερικανική εκμετάλλευση των κρίσιμης σημασίας ουκρανικών ορυκτών.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι απέρριψε την αμερικανική πρόταση για τα ουκρανικά ορυκτά, τονίζοντας ότι αυτή η συμφωνία δεν περιλαμβάνει «εγγυήσεις ασφαλείας», και ότι «δεν βλέπω μια τέτοια σύνδεση ακόμη στο έγγραφο».

Από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσαρμόσουν τις κυρώσεις τους κατά της Ρωσίας ως απάντηση σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία».

Ο Μπέσεντ είπε ότι ο Ζελένσκι τον διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα υπέγραφε μια συμφωνία ύψους 500 δισεκ. δολαρίων για την παράδοση των δικαιωμάτων των ουκρανικών ορυκτών, αλλά η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί ακόμα.

