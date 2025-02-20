Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τεσσάρων ανθρώπων, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν νωρίτερα στο Ισραήλ.

Στην αρχή της συγκέντρωσης, το πλήθος τήρησε ενός λεπτού σιγή, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις οικογένειες των τεσσάρων πρώην ομήρων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε ότι θα πάρει εκδίκηση από τη Χαμάς, αφού η οργάνωση παρέδωσε τέσσερα φέρετρα που περιείχαν τις σορούς, μεταξύ άλλων του βρέφους Κφιρ Μπίμπας και του τετράχρονου αδελφού του, του Αριέλ, των νεότερων ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η μητέρα τους σκοτώθηκε επίσης στη Γάζα, ενώ ο πατέρας τους επέζησε και απελευθερώθηκε στις αρχές του μήνα.

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές παρέδωσαν τα τέσσερα μαύρα φέρετρα σε μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη δημόσια επίδειξη, με δεκάδες ενόπλους της Χαμάς και πλήθη ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν. Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ επέκρινε τον τρόπο που έγινε η παράδοση, χαρακτηρίζοντας «αποκρουστική» την «παρέλαση» των σορών. Υπενθύμισε επίσης ότι «με βάση το διεθνές δίκαιο» απαγορεύεται η βάναυση, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση» των λειψάνων ενός νεκρού και πρέπει να διασφαλίζεται «ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του νεκρού και της οικογένειάς του».

Παρά τη βροχή, πολλοί Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στην άκρη του δρόμου, στα σύνορα με τη Γάζα, για να τιμήσουν τους νεκρούς, ενώ περνούσε η αυτοκινητοπομπή με τα φέρετρα.

«Στεκόμαστε εδώ μαζί, με την καρδιά μας συντετριμμένη, ο ουρανός κλαίει μαζί μας και προσευχόμαστε να δούμε καλύτερες ημέρες», είπε μια γυναίκα, η Εφράτ.

Στο Τελ Αβίβ συγκεντρώθηκε ένα πλήθος ανθρώπων στην πλατεία που βρίσκεται απέναντι από την έδρα του στρατού και η οποία έχει γίνει γνωστή με την ονομασία Πλατεία Ομήρων. Πολλοί έκλαιγαν.

Ο Νετανιάχου ορκίστηκε ότι θα εξοντώσει τη Χαμάς με ένα ηχογραφημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την παράδοση των σορών. «Τα τέσσερα φέρετρα» υποχρεώνουν το Ισραήλ να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει μια δεύτερη 7η Οκτωβρίου, τόνισε. «Το αίμα των αγαπημένων μας φωνάζει από το έδαφος και μας υποχρεώνει να εκδικηθούμε τους ποταπούς δολοφόνους και θα το κάνουμε», είπε.

Ο Κφιρ Μπίμπας ήταν 9 μηνών όταν απήχθη όλη η οικογένεια από το κιμπούτς Νιρ Οζ. Η Χαμάς ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2023 ότι τα δύο αγόρια και η μητέρα τους, η Σίρι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινός βομβαρδισμό, όμως ο θάνατός τους δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τις ισραηλινές αρχές. Ο πατέρας, τους, ο Γιάρντεν, επέζησε.

«Η Σίρι και τα παιδιά έγιναν σύμβολο» είπε ο Γίφταχ Κόεν, κάτοικος του Νιρ Οζ. Σχεδόν το ένα τέταρτο των κατοίκων του κιμπούτς σκοτώθηκαν ή απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς.

Ορισμένοι από τους απαχθέντες ήταν γνωστοί ακτιβιστές για την ειρήνη.

Ο Όντεντ Λίφσιτς ήταν 83 ετών όταν απήχθη από το Νιρ Οζ, το κιμπούτς στην ίδρυση του οποίου βοήθηκε και ο ίδιος. Η σύζυγός του, η Γιοσεφέντ, 85 ετών, είχε απαχθεί επίσης αλλά απελευθερώθηκε δύο εβδομάδες αργότερα. Ο Λίφσιτς ήταν πρώην δημοσιογράφος και σε ένα άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Χααρέτζ, τον Ιανουάριο του 2019, κατέγραφε τις «αποτυχίες» της πολιτικής του Νετανιάχου, όπως την απόρριψη της λύσης των δύο κρατών από την κυβέρνησή του αλλά και τη συμφωνία του 2011 για την αποφυλάκιση περισσότερων από 1.000 Παλαιστινίων με αντάλλαγμα έναν απαχθέντα Ισραηλινό στρατιώτη. Μεταξύ των Παλαιστίνιων κρατουμένων που απελευθερώθηκαν τότε ήταν και ο Γιαχία Σινουάρ, ο «εγκέφαλος» των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.