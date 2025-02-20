Είχα μια παραγωγική συνάντηση με τον απεσταλμένο Κέλογκ, μια καλή συζήτηση, με πολλές σημαντικές λεπτομέρειες δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας για την ετοιμότητα του Κιέβου για αμοιβαία επωφελή ειρήνη με την Ουάσιγκτον.



Είμαι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλη τη βοήθεια και τη δικομματική υποστήριξη που παρείχαν στην Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό, σημείωσε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.



«Είναι σημαντικό για εμάς -και για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο- να γίνει αισθητή η αμερικανική δύναμη. Συζητήσαμε λεπτομερώς την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τον τρόπο επιστροφής όλων των αιχμαλώτων μας, καθώς και αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφαλείας» ανέφερε.

Από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο αυτού του πολέμου, η Ουκρανία επιδίωξε την ειρήνη. Πρέπει και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη είναι ισχυρή και διαρκής —έτσι ώστε η Ρωσία να μην μπορεί ποτέ να επιστρέψει με πόλεμο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ισχυρή, αποτελεσματική συμφωνία επενδύσεων και ασφάλειας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε προτείνει τον ταχύτερο και πιο εποικοδομητικό τρόπο για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να εργαστεί 24/7, σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η επιτυχία μας ενώνει όλους. Ισχυρή Ουκρανία-ΗΠΑ οι σχέσεις ωφελούν ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ τον στρατηγό (σ.σ εν αποστρατεία) Κέλογκ για την κοινή δουλειά για την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων» κατέληξε.

Ακυρώθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου του Ζελένσκι με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Νωρίτερα, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία Κιθ Κέλογκ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακύρωσαν την προγραμματισμένη κοινή συνέντευξη Τύπου μετά από τη συνάντηση που είχαν στο Κίεβο. Η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς.



Ο Κέλογκ δεν θα δεχόταν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, και θα εμφανιζόταν μόνο για την καθιερωμένη φωτογράφηση και τη χειραψία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο, λένε πάντως Ουκρανοί αξιωματούχοι.



Το τριήμερο ταξίδι του Κέλογκ στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε εν μέσω των εμπρηστικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα» και τον κατηγόρησε για τον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι απάντησε την Τετάρτη ότι ο Τραμπ ζεί σε μια ρωσική «φούσκα παραπληροφόρησης».



Μια ανώτερη ουκρανική πηγή περιέγραψε τον Ζελένσκι ως αφοσιωμένο, και με «υψηλό κίνητρο».



Σχολίασε επίσης ότι δεν είναι σαφές εάν ο Κέλογκ θα δεχόταν την πρόσκληση του Ουκρανού προέδρου να επισκεφθούν μαζί την πρώτη γραμμή. Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόκειται να αναχωρήσει από το Κίεβο την Παρασκευή το απόγευμα.



Όταν ρωτήθηκε τι έκανε ο Ζελένσκι όταν έμαθε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον αποκάλεσε δικτάτορα, ένας βοηθός του χαμογέλασε και έφυγε.

Κιθ Κέλογκ - Αντρίι Σίμπιχα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα συναντήθηκε με τον Κέλογκ. Συζήτησαν τρόπους για την επίτευξη ειρήνης, σύμφωνα με την ανάρτηση του Σίμπιχα στο X.



«Συναντήθηκα με τον Κιθ Κέλογκ για να συζητήσω τρόπους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών.



Όπως τόνισε ο Ουκρανός υπουργός, στη συνομιλία του με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε εκ νέου την ετοιμότητα της Ουκρανίας να επιτύχει «ειρήνη μέσω της ισχύος» και μοιράστηκε το όραμά του για τα απαραίτητα βήματα για να επιτευχθεί αυτό.



«Επανέλαβα επίσης ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας και των ΗΠΑ είναι αδιαίρετη», πρόσθεσε.

