ΗΠΑ προς Ουκρανία: Ρίξτε μια καλή ματιά στη συμφωνία για τα ορυκτά και υπογράψτε τη

Τελεσίγραφο στο Κίεβο, ουσιαστικά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έστειλε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.



«Χαμηλώστε τους τόνους, ρίξτε μια καλή ματιά στη συμφωνία για τα ορυκτά και υπογράψτε τη» διεμήνυσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλτς στη σκιά των σφοδρών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι.

Η αντίδραση από την Ουκρανία για τη συμφωνία, και το πώς ο Τραμπ διεξάγει ειρηνευτικές συνομιλίες είναι απλώς απαράδεκτη, είπε ο Γουόλτς, δεδομένων όλων όσων έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία.

Πάντως, ο Γουόλτς είπε στο δίκτυο Fox News ότι πιστεύει ότι Ουάσινγκτον και Κίεβο «είναι δυνατό να λύσουν τις διαφορές τους». Επέμεινε ότι αυτές οι διαφορές απόψεων θα μπορούσαν να συμβιβαστούν, καθώς «ο πρόεδρος είπε επίσης πόσο αγαπά τον ουκρανικό λαό».



Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των συμμάχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. «Tο να φέρνεις πάντες στο τραπέζι ταυτόχρονα δεν είχε αποτέλεσμα στο παρελθόν» υποστήριξε.

Πριν τις εμπρηστικές επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ προς τον Ουκρανό ομόλογό του, το Σαββατοκύριακο, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, σε συνάντηση που είχε ο Ουκρανός πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, η Ουάσινγκτον κατέθεσε μια πρόταση συμφωνίας για αμερικανική εκμετάλλευση των κρίσιμης σημασίας ουκρανικών ορυκτών.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι απέρριψε την αμερικανική πρόταση για τα ουκρανικά ορυκτά, τονίζοντας ότι αυτή η συμφωνία δεν περιλαμβάνει «εγγυήσεις ασφαλείας», και ότι «δεν βλέπω μια τέτοια σύνδεση ακόμη στο έγγραφο».

Από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσαρμόσουν τις κυρώσεις τους κατά της Ρωσίας ως απάντηση σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία».

Ο Μπέσεντ είπε ότι ο Ζελένσκι τον διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα υπέγραφε μια συμφωνία ύψους 500 δισεκ. δολαρίων για την παράδοση των δικαιωμάτων των ουκρανικών ορυκτών, αλλά η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί ακόμα.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος λέξεων ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Αμερικανός ομόλογός του ζει σε «μία σφαίρα παραπληροφόρησης», ενώ για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι παρά ένας «δικτάτορας χωρίς εκλογές».

Όσο ο Τζο Μπάιντεν παρέμενε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίεβο και Ουάσινγκτον ήταν μία γροθιά. Σήμερα, όμως, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει λάβει αρκετή βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να λαμβάνει τίποτε πίσω ως αντάλλαγμα. Μάλιστα, η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει πρόσβαση στις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας απορρίφθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς, όπως είπε, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσφέρθηκαν ως αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα ήθελα περισσότερη ειλικρίνεια από την πλευρά Τραμπ», τόνιζε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, εκφράζοντας δημοσίως την πιο σκληρή, μέχρι σήμερα, κριτική του κατά του Αμερικανού προέδρου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι βοήθησε τον Πούτιν για να βγει από τη διπλωματική απομόνωση, κάνοντας λόγο για έναν ιστό παραπληροφόρησης στον οποίο έχει… πιαστεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.