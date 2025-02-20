Μπέσεντ: Υπάρχει απόσταση με την Ουκρανία - Ο Ζελένσκι δεν υπέγραψε τη συμφωνία για τα ορυκτά

Η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσαρμόσει τις κυρώσεις της κατά της Ρωσίας ως απάντηση σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε στο Bloomberg ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.



Ο Μπέσεντ προστέθηκε στους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικρίνουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την κριτική του στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «δυστυχώς κλιμάκωσε» (τη ρητορική του) και «δημιούργησε απόσταση» μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, και χαρακτήρισε τα σχόλιά του «ακατάλληλα».



Αποκάλυψε δε, ότι η απογοήτευσή του έχει να κάνει με την έλλειψη προόδου στη συμφωνία ορυκτών με τις ΗΠΑ.

"Δεν έχει υπογράψει ο Ζελένσκι"

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι, όταν συναντήθηκα μαζί του, με διαβεβαίωσε ότι θα υπέγραφε τη συμφωνία για τα ορυκτά στο Μόναχο. Δεν το έχει κάνει», είπε στην τηλεόραση του Bloomberg. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε «ένα πολύ κομψό σχέδιο» για να «φέρει τους Ουκρανούς πιο κοντά στις ΗΠΑ» μέσω μιας οικονομικής συμφωνίας, αλλά τώρα το θέμα έχει μετατραπεί σε «τσίρκο των μέσων ενημέρωσης».



Έριξε λίγο φως στην προσέγγιση των ΗΠΑ στις συνομιλίες, λέγοντας:



«Η αλληλουχία αυτού που επρόκειτο να συμβεί ήταν: φέρτε τους Ουκρανούς πιο κοντά στις ΗΠΑ μέσω οικονομικών δεσμών, πείστε τον αμερικανικό λαό, την αμερικανικό κοινή γνώμη, να έρθουν στο πλευρό τους».



Και μετά πείτε στους Ρώσους, καθίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ένα πολύ «γεμάτο» μήνυμα ότι αν χρειαστεί, θα άρουμε τις κυρώσεις.



Εξήγησε ότι η ιδέα ήταν ότι «οι ΗΠΑ με μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα στην Ουκρανία παρέχουν μια ασπίδα ασφαλείας».



Ο Μπέσεντ εστίασε επίσης στις συζητήσεις για τη χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ και της ευρωπαϊκής άμυνας, επαινώντας την Πολωνία για τις υψηλές αμυντικές της δαπάνες και την ανάπτυξή της σε αντίθεση με άλλους ευρωπαίους συμμάχους τις τελευταίες δεκαετίες.



«Η Πολωνία ξοδεύει σχεδόν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα. Κοιτάξτε την Πολωνία, που είναι δίπλα στην Ουκρανία. Είναι μια από τις μεγάλες ιστορίες οικονομικής επιτυχίας των τελευταίων 30 ετών, μετά την Κίνα, είχαν την ταχύτερη ανάπτυξη. Γιατί η Ουκρανία, με κάποια αμερικανικά κεφάλαια, ευρηματικότητα, τεχνογνωσία και πάταξη της διαφθοράς, δεν μπορεί να κάνει ό,τι και οι γείτονές της;» διερωτήθηκε.



Μιλώντας χωριστά για την προοπτική η ΕΕ να ρίξει ορισμένους από τους δασμούς της στις ΗΠΑ, ο Μπέσεντ είπε ότι δεν βλέπει την πρόταση, αλλά πρόσθεσε:



«Νομίζω ότι το καλό με το διαπραγματευτικό στυλ του προέδρου Τραμπ είναι ότι οι άνθρωποι βάζουν στο τραπέζι πράγματα που δεν ήταν πριν στο τραπέζι πολύ γρήγορα» σχολίασε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.



Ο Μπέσεντ αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε συνάντησης Τραμπ-Πούτιν.

Τελεσίγραφο στο Κίεβο, ουσιαστικά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στέλνει την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

"Χαμηλώστε τους τόνους, ρίξτε μια καλή ματιά στη συμφωνία για τα ορυκτά και υπογράψτε"

«Χαμηλώστε τους τόνους, ρίξτε μια καλή ματιά στη συμφωνία για τα ορυκτά και υπογράψτε τη» διεμήνυσε από πλευράς του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλτς στη σκιά των σφοδρών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι.

Η αντίδραση από την Ουκρανία για τη συμφωνία, και το πώς ο Τραμπ διεξάγει ειρηνευτικές συνομιλίες είναι απλώς απαράδεκτη, είπε ο Γουόλτς, δεδομένων όλων όσων έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία.

Πάντως, ο Γουόλτς είπε στο δίκτυο Fox News ότι πιστεύει ότι Ουάσινγκτον και Κίεβο «είναι δυνατό να λύσουν τις διαφορές τους». Επέμεινε ότι αυτές οι διαφορές απόψεων θα μπορούσαν να συμβιβαστούν, καθώς «ο πρόεδρος είπε επίσης πόσο αγαπά τον ουκρανικό λαό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.