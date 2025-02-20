ΟΗΕ: Χρειάζονται 55 χρόνια για να φθάσει η Συρία στο προπολεμικό οικονομικό επίπεδο

Βάσει του τωρινού ρυθμού ανάπτυξης, η Συρία, όπου 14 χρόνια πολέμου έσβησαν δεκαετίες εξέλιξης, δεν θα ξαναβρεί τον οικονομικό της επίπεδο του 2010 πριν από το 2080, σύμφωνα με μία εκτίμηση του ΟΗΕ, ο οποίος τάχθηκε σήμερα υπέρ των επενδύσεων προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκαμψη.

«Πέρα από μια άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, η ανάκαμψη της Συρίας χρειάζεται μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ανάπτυξη, για να οικοδομήσουμε μία οικονομική και κοινωνική σταθερότητα για τους πολίτες της», σχολίασε σε ένα δελτίο Τύπου ο Αχίμ Στάινερ, επικεφαλής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNPD).

Επέμεινε κυρίως στη σημασία να «αποκατασταθεί η παραγωγικότητα για την απασχόληση και η μείωση της φτώχειας, να τονωθεί η επισιτιστική ασφάλεια και να ανοικοδομηθούν οι υποδομές για τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η ενέργεια».

Στο πλαίσιο μιας σειράς αξιολογήσεων της χώρας μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, η UNPD παρουσίασε σήμερα τρία σενάρια για το κοινωνικο-οικονομικό μέλλον της χώρας.

Στον τωρινό ρυθμό ανάπτυξης (περίπου 1,3% τον χρόνο μεταξύ 2018 και 2024), «η συριακή οικονομία δεν θα ξαναβρεί το προπολεμικό ΑΕΠ της πριν από το 2080», σύμφωνα με αυτές τις «συγκλονιστικές» προβλέψεις, που υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Ο επείγων χαρακτήρας είναι ακόμη πιο μεγάλος δεδομένου ότι σήμερα, έπειτα από 14 χρόνια πολέμου, 9 Σύροι στους 10 ζουν σε καθεστώς φτώχειας, ένας στους 4 είναι άνεργος και το ΑΕΠ είναι μικρότερο από το 50% του ύψους του το 2011, σύμφωνα με την έκθεση.

Και ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης, ο οποίος υπολογίζει το προσδόκιμο ζωής, την εκπαίδευση και το βιοτικό επίπεδο, μειώθηκε σε ένα μικρότερο επίπεδο από εκείνο του 1990 (πρώτη μέτρηση στη χώρα), ήτοι περισσότερα από 30 χρόνια ανάπτυξης τα οποία διέγραψε ο πόλεμος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη ανέλυσε τον ρυθμό ανάπτυξης που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του προπολεμικού ΑΕΠ, ή, κάτι ακόμα πιο φιλόδοξο, να φθάσει το επίπεδο του ΑΕΠ που η χώρα θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα είχε εάν ο πόλεμος δεν είχε συμβεί.

Στο πιο «ρεαλιστικό» σενάριο επίτευξης του ΑΕΠ του 2010, θα ήταν αναγκαία μια ετήσια ανάπτυξη του 7,6% για 10 χρόνια, ήτοι εξαπλάσια από τον τωρινό ρυθμό ή 5% για 15 χρόνια ή επίσης 3,7% για 20 χρόνια, σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις.

Όμως, για την επίτευξη του ΑΕΠ που η Συρία θα μπορούσε να έχει εάν δεν είχε συμβεί ποτέ ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα έπρεπε να φθάσει το 21,6% τον χρόνο για 10 χρόνια, 13,9% για 15 χρόνια ή το 10,3% για 20 χρόνια.

Μονάχα μία «ολοκληρωμένη στρατηγική» που θα περιελάμβανε μια μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης και την ανοικοδόμηση των υποδομών θα επέτρεπε στη Συρία να «ανακτήσει τον έλεγχο του μέλλοντός της» και να «μειώσει την εξάρτησή της από την εξωτερική βοήθεια», σχολίασε ο Αμπντάλα αλ Νταρντάρι, διευθυντής της UNPD για τις αραβικές χώρες.

