Ο Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε σήμερα τις διαπραγματεύσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας πλησιάζει, ωστόσο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε νέα σφοδρή φραστική επίθεση στην Ευρώπη, μετά την ομιλία του την περασμένη Παρασκευή στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Πώς θα τερματίσεις τον πόλεμο αν δεν μιλήσεις με τη Ρωσία;» είπε ο Βανς στο ετήσιο συνέδριο συντηρητικών CPAC που γίνεται στο Μέριλαντ. «Πιστεύω πραγματικά ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι της ειρήνης στην Ευρώπη για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του ξαναεπιτέθηκε στην Ευρώπη, λέγοντας πως οι ΗΠΑ προφανώς θα συνεχίσουν να έχουν συμμαχίες με την Ευρώπη, αλλά τόνισε ότι πιστεύει ότι η ισχύς αυτών των συμμαχιών θα εξαρτηθεί από το αν οι κοινωνίες των χωρών αυτών κινούνται προς τη «σωστή κατεύθυνση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι η παράτυπη μετανάστευση, λέγοντας πως ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη πρέπει να έχει το δικαίωμα να δηλώνει αντίθετος σε μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.