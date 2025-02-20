Μακρόν και Στάρμερ θα δει την επόμενη εβδομάδα ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των επαφών του με ξένους ηγέτες, ο Τραμπ θα υποδεχθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η συνάντηση με τον Κιρ Στάρμερ έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Πέμπτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε επίσης ότι ο Τραμπ πρόκειται να συγκαλέσει την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του την τετάρτη.

«Είμαστε υπερήφανοι να ανακοινώσουμε ότι ο πρόεδρος θα φιλοξενήσει την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, εδώ στον Λευκό Οίκο την επόμενη Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη συναντηθεί με τους ηγέτες του Ισραήλ, της Ιαπωνίας, της Ιορδανίας και την Ινδίας, κατά τον πρώτο μήνα της προεδρίας του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.