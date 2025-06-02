Άκρως απόρρητα αρχεία πληροφοριών που φέρνει στην επιφάνεια το BBC επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά ότι ο αγνοούμενος Αμερικανός δημοσιογράφος Όστιν Τάις φυλακίστηκε από το καθεστώς του πλέον έκπτωτου Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Πρώην Σύροι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν επίσης στο BBC την κράτηση του Τάις.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πίστευε ότι κρατούνταν από τη συριακή κυβέρνηση, αλλά το καθεστώς Άσαντ το αρνήθηκε επανειλημμένα και τίποτα δεν ήταν γνωστό για τις λεπτομέρειες της κράτησής του.

Τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών - μαζί με μαρτυρίες αρκετών πρώην αξιωματούχων του καθεστώτος - αποκαλύπτουν τώρα τι συνέβη στον δημοσιογράφο μετά την απαγωγή του.

Το BBC αποκάλυψε το υλικό στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο για μια σειρά podcast του Radio 4, ενώ συνόδευε έναν Σύρο ερευνητή σε μια εγκατάσταση πληροφοριών.

Τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών αποτελούν τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια για την κράτηση του Τάις από το συριακό καθεστώς, αφότου ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου 2024.

Μία επικοινωνία, με την ένδειξη «άκρως απόρρητο», δείχνει ότι κρατήθηκε σε κέντρο κράτησης στην πρωτεύουσα Δαμασκό το 2012.

Πρόσθετες πηγές επιβεβαίωσαν ότι αυτό βρισκόταν στην Ταχούνε και ένας πρώην ανώτερος αξιωματικός των συριακών μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Τάις κρατούνταν στη Δαμασκό από μια παραστρατιωτική ομάδα.

Το έκπτωτο καθεστώς αρνούνταν επανειλημμένα ότι γνώριζε την τύχη του. Η έρευνα του BBC αποδεικνύει ότι αυτό ήταν ψευδές.

Ο Όστιν Τάις φέρεται να συνελήφθη κοντά στο προάστιο Νταράγια της Δαμασκού και στη συνέχεια κρατήθηκε από μέλη μιας παραστρατιωτικής δύναμης πιστής στον πρόεδρο Άσαντ, που ονομάζεται Εθνικές Δυνάμεις Άμυνας (NDF).

Ένας Σύρος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο δημοσιογράφος ήταν εκεί τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013.

Εκείνη την εποχή, εμφάνισε στομαχικά προβλήματα και υποβλήθηκε σε θεραπεία από γιατρό τουλάχιστον δύο φορές. Λέγεται ότι οι εξετάσεις αίματος αποκάλυψαν ότι ο Τάις έπασχε από ιογενή λοίμωξη εκείνη την εποχή.

Ένας άνδρας που επισκέφθηκε την εγκατάσταση όπου κρατούνταν και τον είδε, δήλωσε στο BBC ότι ο Τάις αντιμετωπίστηκε καλύτερα από τους Σύρους κρατούμενους, αλλά ότι «φαινόταν λυπημένος και ότι η χαρά είχε χαθεί από το πρόσωπό του».

Ξεχωριστά, ένα πρώην μέλος των NDF με στενή γνώση της κράτησης του Τάις δήλωσε στο BBC «ότι η αξία του ήταν κατανοητή» και ότι αποτελούσε ένα «χαρτί» που θα μπορούσε να παιχτεί στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Αναφέρεται ότι ο Τάις δραπέτευσε για λίγο διάστημα μέσα από ένα παράθυρο στο κελί του, αλλά αργότερα συνελήφθη ξανά. Ανακρίθηκε επίσης τουλάχιστον δύο φορές από αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών της συριακής κυβέρνησης. Το περιστατικό πιστεύεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ τελών 2012 και αρχών 2013.

Όταν ο Άσαντ εκδιώχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Τάις ήταν ακόμα ζωντανός. Δύο ημέρες νωρίτερα, η μητέρα του, Ντέμπρα Τάις, δήλωσε ότι μια «σημαντική πηγή» είχε επιβεβαιώσει ότι ο γιος της ήταν ζωντανός και «του φέρονταν καλά».

Αλλά όταν οι φυλακές άδειασαν μετά την πτώση της κυβέρνησης, δεν υπήρχε κανένα ίχνος του Τάις και τα ίχνη του παραμένουν άγνωστα.

Ο Όστιν Τάις πιστεύεται ότι είναι ένας από τους μακροβιότερους Αμερικανούς ομήρους. Η μητέρα του, Ντέμπρα, και ο πατέρας του, Μαρκ, δεν έχουν σταματήσει να αναζητούν τον γιο τους.

Ο Όστιν Τάις, πρώην λοχαγός των πεζοναυτών των ΗΠΑ, έχει υπηρετήσει τόσο στο Ιράκ όσο και στο Αφγανιστάν και ήταν φοιτητής νομικής στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν στην Ουάσινγκτον.

Το 2012 ταξίδεψε στη Συρία για να καλύψει τον εμφύλιο πόλεμο ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος.

Tο Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκτιμά ότι 100.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν υπό το καθεστώς Άσαντ.

