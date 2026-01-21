Από τα Χριστούγεννα, όταν και ξεκίνησε, 2.000 πολίτες έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, λαμβάνοντας καινοτόμα φάρμακα δωρεάν.

Πρόκειται για άτομα που έκαναν εξετάσεις για καρδιαγγειακό κίνδυνο και χαρακτηρίστηκαν δικαιούχοι για την παχυσαρκία.

Όπως δήλωσε στην Καθημερινή η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, «το γεγονός ότι πήγαν μέσα στις γιορτές δείχνει πόση ανάγκη το έχει ο κόσμος».

Πηγή: skai.gr

