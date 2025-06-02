Του Γιάννη Χανιωτάκη

Όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν πως αποχωρούσαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, το Ηνωμένο Βασίλειο αιφνιδιάστηκε. Το ζευγάρι, υποστήριξε ότι δεν είχε την έκθεση και την πίεση του θεσμικού τους ρόλου.

Στην αρχή, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επιθυμούσαν να συνεχίσουν να εκπροσωπούν τη μοναρχία αλλά σε περιορισμένο βαθμό και χωρίς να λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορούν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία. Ωστόσο, αυτή η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε οδήγησε κορυφαία μελή της βασιλικής οικογένειας στην περιβόητη πλέον «συνάντηση του Σάντρινγκχαμ», υπό την καθοδήγηση της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ. Παρόντες ήταν ο τότε πρίγκιπας Κάρολος (νυν βασιλιάς), ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς και ο προσωπικός γραμματέας της βασίλισσας.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 με τίτλο «Megxit: Inside the Sandringham Summit» ρίχνει φως στις κρίσιμες εκείνες στιγμές, με ειδικούς να αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές και συναισθηματικές αντιδράσεις που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τη βασιλική αναλύτρια Σάρλοτ Γκρίφιθς, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ένιωσε «συντετριμμένος» και βαθιά θλιμμένος. «Ήταν σαν να άρχισε να πενθεί τον αδελφό του, σαν να τον είχε πραγματικά χάσει – όπως είχε χάσει και τη μητέρα του χρόνια πριν», εξήγησε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Μέγκαν δεν συμμετείχε καθόλου στη συνάντηση, καθώς βρισκόταν στον Καναδά και δεν υπήρξε διαδικτυακή σύνδεση. Ο Χάρι αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την οικογένειά του μόνος του, υπερσπιζόμενος τις αποφάσεις του.

Όπως αποκαλύπτεται στο ντοκιμαντέρ, μετά τη συνάντηση, Ουίλιαμ και Χάρι περπάτησαν μόνοι τους στους κήπους του Σάντρινγκχαμ, προσπαθώντας να συνομιλήσουν μακριά από τους υπόλοιπους. Ο Χάρι είχε την ευκαιρία να εξηγήσει στον αδερφό του τα κίνητρά του. Ο Ουίλιαμ, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν αντέδρασε επιθετικά, αλλά άκουσε ήρεμα τον αδελφό του.

Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο παρέμειναν ψυχρές – και επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο τον επόμενο χρόνο, όταν το ζευγάρι παραχώρησε την πολυσυζητημένη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ, αποκαλύπτοντας σοβαρές εντάσεις με τη βασιλική οικογένεια. Η απόσταση μεταξύ τους καταγράφηκε και στο ντοκιμαντέρ του Netflix, όταν ο Χάρι έλαβε ένα μήνυμα από τον Ουίλιαμ και φάνηκε συναισθηματικά φορτισμένος, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται το περιεχόμενο.

Η απώλεια της αστυνομικής φρουράς του Χάρι μετά την αποχώρησή του είχε ως αποτέλεσμα ακόμη ένα αγκάθι, καθώς εκείνος προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανακτήσει τις επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο – ένα θέμα που δεν απασχολεί, όπως ανέφερε και στην αυτοβιογραφία του Spare.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Χάρι έχει εκφράσει την επιθυμία του για συμφιλίωση, αλλά παραδίδεται ότι αυτό ίσως πλέον να μην είναι εφικτό. Η βασιλική σχολιάστρια Τζένι Μποντ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι γεμάτος θυμό, πικρία και δυσπιστία προς το Παλάτι. Αν και λέει πως θέλει συμφιλίωση, δεν ξέρει πώς να τη διεκδικήσει πια».

