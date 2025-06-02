Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο βορειοανατολικό τμήμα της Ινδίας από τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι σφοδρές πλημμύρες τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε περισσότερες βροχοπτώσεις.

Περισσότεροι από χίλιοι τουρίστες, που είχαν εγκλωβιστεί στο κρατίδιο Σικίμ των Ιμαλαΐων, απομακρύνθηκαν σήμερα, αναφέρει κυβερνητική ανακοίνωση, ενώ σωστικά συνεργεία του στρατού επιστρατεύθηκαν στο κρατίδιο Μεγκαλάγια για τη διάσωση περισσότερων από 500 ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Δρόμοι και σπίτια στην πόλη Σιλκάρ στο ινδικό κρατίδιο Άσαμ πλημμύρησαν, ενώ οι δρόμοι γέμισαν από πεσμένα δέντρα.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για περαιτέρω κατολισθήσεις και πλημμύρες καλώντας τους κατοίκους στις ευάλωτες περιοχές να παραμένουν σε επαγρύπνηση.

Το βορειοανατολικό τμήμα της Ινδίας και το Μπανγκλαντές είναι επιρρεπή στις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκαλούν φονικές κατολισθήσεις και πλημμύρρες και κάθε χρόνο επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Στο γειτονικό Μπανγκλαντές, τουλάχιστον τέσσερα μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή Σιλχέτ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ χθες, Κυριακή, άνοιξαν εκατοντάδες καταφύγια στις ορεινές περιοχές Ρανγκαμάτι, Μπανταρμπάν και Χαγκρατσάρι.

