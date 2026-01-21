Άντεξαν τα ελληνικά ομόλογα στην αναταραχή που προκλήθηκε από την Ιαπωνία

Ανθεκτικά αποδείχθηκαν για μία ακόμη φορά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, στον "σεισμό" που προκλήθηκε στην Ιαπωνική αγορά ομολόγων και έγινε αισθητός σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων που εκδηλώθηκε στα ιαπωνικά ομόλογα προκάλεσε γενικευμένη αναταραχή σε όλες σχεδόν τις αγορές προκαλώντας πιέσεις στις τιμές των ομολόγων και άνοδο των αποδόσεων τους.

Οι αποδόσεις των ελληνικών όσο και των περισσοτέρων ευρωπαϊκών ομολόγων σημείωσαν μικρή άνοδο καθώς το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία μεταδόθηκε σε όλες σχεδόν τις αγορές.

Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κατέγραψε άνοδο κατά 18 έως 20 μονάδες βάσης ακολουθώντας σχεδόν την τάση που καταγράφηκε στην καμπύλη των αποδόσεων της ευρωζώνης.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ιαπωνία οι επενδυτές αμφισβήτησαν την οικονομική πολιτική της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για μείωση των φόρων και αύξηση των κοινωνικών δαπανών.

Η κατεύθυνση αυτή της πολιτικής προκάλεσε ανησυχία για την δημοσιονομική κατάσταση μίας από τις πλέον υπερχρεωμένες χώρες του πλανήτη. Τα παραπάνω έγιναν η αφορμή να εκδηλωθούν μαζικές πωλήσεις ομολόγων οι οποίες άγγιξαν τα 8 τρις. δολάρια, οι οποίες εκτόξευσαν τις αποδόσεις των Ιαπωνικών , κυρίως εκείνων με τη μεγαλύτερη διάρκεια - εκτοξεύτηκαν έως και κατά 0,25%. Μέσα σε μία ημέρα η απόδοση του 30ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 8,6% αγγίζοντας το 4%. Η απόδοση του 40ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4%, για πρώτη φορά από την έκδοσή του το 2007. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε πάνω από το 2,3%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999.

Η κύρια πηγή ανησυχίας για την Ευρώπη είναι ο κίνδυνος οι Ιάπωνες επενδυτές —παραδοσιακά μεγάλοι κάτοχοι ξένου χρέους— να πουλήσουν ευρωπαϊκά ομόλογα για να επενδύσουν στις αυξημένες αποδόσεις της πατρίδας τους. Έτσι, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund αυξήθηκε κατά 4,3 μονάδες βάσης φτάνοντας στο 2,88%, ενώ η απόδοση του 30ετούς Bund σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Σεπτέμβριο, αγγίζοντας το 3,52%. Οι πιέσεις στα ομόλογα ενισχύθηκαν από τις ταυτόχρονες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για το ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς και από τις απειλές για δασμούς, γεγονός που οδηγεί σε προβλέψεις για αυξημένες αμυντικές δαπάνες και περισσότερες εκδόσεις χρέους από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Στην εγχώρια αγορά και συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 145 εκατ. ευρώ με τους αγοραστές να υπερισχύουν των πωλητών. Συγκεκριμένα οι εντολές αγοράς αντιπροσώπευαν 80 εκατ. ευρώ έναντι 65 εκατ. ευρώ των εντολών πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,52% από 3,34% που κυμαίνονταν στις αρχές της εβδομάδας. Το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου Γερμανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 0,67%.

Πηγή: skai.gr

