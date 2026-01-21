Ο Κόλπος του Τραμπ… και το Trump Ocean

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει. Μετά τα κτίρια και τα καζίνα, αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να βαφτίσει ολόκληρο τον Κόλπο του Μεξικού… «Κόλπο του Τραμπ».

Το πιο διασκεδαστικό; Ο τρόπος που «μάζεψε» την ιδέα μόλις είδε τα βλέμματα απορίας. Ισχυρίστηκε ότι το επιτελείο του τον απέτρεψε, και αμέσως το γύρισε στο αστείο: «Οι άνθρωποί μου δεν με αποτρέπουν από τίποτα».

Με άλλα λόγια, είτε είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, είτε το χιούμορ του είναι τόσο... «huge» που οι υπόλοιποι απλώς δεν το πιάνουμε.

Το επόμενο βήμα; Ίσως η μετονομασία του Ατλαντικού σε «Trump Ocean», έτσι για να μην αδικηθεί και η άλλη ακτή.

«Τρικυμία» στη Χαριλάου Τρικούπη

Αν κάποιοι πίστευαν ότι το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί προς το Συνέδριο του Μαρτίου σε ήρεμα νερά, ο Χάρης Δούκας τους διέψευσε με πάταγο. Η τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία δεν ήταν απλώς μια διαφωνία· ήταν ολική αποδόμηση της τακτικής Ανδρουλάκη. Με τη φράση-φωτιά «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε», έθεσε τον Πρόεδρο προ των ευθυνών του, σημειώνοντας ότι ο στόχος για την πρωτιά πλέον «απομακρύνεται».

Ο Δούκας δεν έμεινε εκεί· ζήτησε δεσμευτικό «όχι» σε οποιαδήποτε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, φοβούμενος ότι οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος θα καταλήξουν απλά bullets σε μια διακήρυξη χωρίς αντίκρισμα. Η ανησυχία του για το μέλλον της παράταξης μεταφράζεται σε μια ευθεία πρόκληση: ή αλλάζουμε ρότα τώρα ή αποδεχόμαστε τη στασιμότητα.

Με τον Παύλο Γερουλάνο να σιγοντάρει λέγοντας: «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια εσωκομματική «θύελλα» που δύσκολα θα κοπάσει με ευχολόγια περί ενότητας.

Το κλίμα είναι πλέον πολεμικό και το Συνέδριο αναμένεται, αν μη τι άλλο, «λυτρωτικό» – ή εκρηκτικό.

Δείπνο με μηνύματα και αποδέκτες

Κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν το δείπνο που είχε την περασμένη Παρασκευή η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο. Άλλωστε, όταν στο ίδιο τραπέζι συνυπάρχουν πρωθυπουργός, κορυφαίος της ελληνικής ναυτιλίας και η αμερικανική διπλωματία, δύσκολα μιλά κανείς για μια απλή κοινωνική συνάντηση.

Η ίδια η πρέσβειρα φρόντισε να στείλει το σήμα δημοσίως, με ανάρτηση και φωτογραφία στο Χ, κάνοντας λόγο για ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη «δυναμική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας» στους τομείς των επιχειρήσεων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν ήταν μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στο timing.

Καθώς μπαίνουμε στο 2026, με τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο να παραμένουν εύθραυστες και την ενεργειακή ασφάλεια να επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, το μήνυμα της Γκίλφοϊλ περί «σύνδεσης των οικονομιών μας και στο μέλλον» μόνο αθώο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πολύ περισσότερο όταν στο τραπέζι βρίσκεται ένας από τους ισχυρότερους παίκτες της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Οι... καλές γλώσσες, πάντως, σημειώνουν πως τέτοιου είδους δείπνα λένε περισσότερα απ’ όσα αποτυπώνονται σε επίσημες ανακοινώσεις. Και συχνά προετοιμάζουν εξελίξεις που απλώς… ανακοινώνονται αργότερα.

Πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός

Ο αρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ μέχρι το 2027. Φέτος και του χρόνου προβλέπεται αύξηση συνολικά 70 ευρώ.

Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να γίνει η αύξηση σε δύο δόσεις των 35 ευρώ. Ένα άλλο σενάριο μιλά για αύξηση περίπου 50 ευρώ φέτος, αφήνοντας μόλις 20 ευρώ για του χρόνου. Η δεύτερη επιλογή θα δώσει όμως τη δυνατότητα, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τον στόχο των 950 ευρώ πριν το 2027.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις κυβέρνησης και φορέων για να αποφασιστεί το τελικό ύψος της αύξησης.

Καίνε οι τιμές των ενοικίων

Πολλοί εκτιμούν ότι το ράλι των ακινήτων φτάνει στο τέλος του, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι αυξήσεις ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στα ενοίκια, η αύξηση το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους έφτασε το 10,7%, ενώ η μέση ετήσια αύξηση παραμένει στο 3,1%. Στις τιμές των κατοικιών η εικόνα είναι λίγο καλύτερη, αλλά οι αυξήσεις στην Ελλάδα (7,7%) υπερβαίνουν και πάλι τον μέσο όρο της ΕΕ (5,5%).

Η ερώτηση που απασχολεί πολλούς είναι πόσο ακόμα μπορούν να αυξηθούν οι τιμές, καθώς η ελληνική αγορά παραμένει «καυτή» σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.