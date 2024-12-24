Λογαριασμός
Στοιχεία ότι ο Αμερικανός δημοσιογράφος Οστιν Τάις, που εξαφανίσθηκε στη Συρία το 2012, είναι ζωντανός

O ανεξάρτητος δημοσιογράφος και βετεράνος Πεζοναύτης απήχθη ενώ έκανε πολεμικό ρεπορτάζ στη Συρία, στις 13 Αυγούστου 2012. Εκτοτε τα ίχνη του εξαφανίστηκαν

austin tice

Η μη κυβερνητική οργάνωση Hostage Aid Worldwide ανακοίνωσε σήμερα στην Δαμασκό ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ότι ο αμερικανός δημοσιογράφος Οστιν Τάις (Austin Tice), που εξαφανίσθηκε στην Συρία το 2012, είναι ζωντανός.

«Διαθέτουμε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Οστιν ήταν εν ζωή μέχρι τον Ιανουάριο 2024 και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τον Αύγουστο ότι βρισκόταν εν ζωή και είμαστε βέβαιοι ότι σήμερα είναι εν ζωή», δήλωσε ο Νιζάρ Ζάκα πρόεδρος της ΜΚΟ που συνεργάζεται με τις οικογένειες για την απελευθέρωση των απαχθέντων.

O Αμερικανός ανεξάρτητος δημοσιογράφος και βετεράνος Πεζοναύτης, απήχθη ενώ έκανε πολεμικό ρεπορτάζ στη Συρία, στις 13 Αυγούστου 2012. Εκτοτε τα ίχνη του εξαφανίστηκαν. 

Με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την απελευθέρωση δεκάδων χιλιάδων κρατουμένων από τις φυλακές, οι έρευνες για τον εντοπισμό του έγιναν πιο ενταντικές.

