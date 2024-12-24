Η μη κυβερνητική οργάνωση Hostage Aid Worldwide ανακοίνωσε σήμερα στην Δαμασκό ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ότι ο αμερικανός δημοσιογράφος Οστιν Τάις (Austin Tice), που εξαφανίσθηκε στην Συρία το 2012, είναι ζωντανός.

«Διαθέτουμε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Οστιν ήταν εν ζωή μέχρι τον Ιανουάριο 2024 και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τον Αύγουστο ότι βρισκόταν εν ζωή και είμαστε βέβαιοι ότι σήμερα είναι εν ζωή», δήλωσε ο Νιζάρ Ζάκα πρόεδρος της ΜΚΟ που συνεργάζεται με τις οικογένειες για την απελευθέρωση των απαχθέντων.

‼️Happening now: Hostage Aid Worldwide holds a press conference in Damascus to highligh the latest developments & updates regarding the case of Austin Tice & other missing foreigners in Syria.

Tune in: https://t.co/raTO0ktaMT



الآن: إن منظمة دعم الرهائن حول العالم تعقد مؤتمر صحفي… pic.twitter.com/SuVhomvWGp — Hostage Aid Worldwide (@HostageAid) December 24, 2024

O Αμερικανός ανεξάρτητος δημοσιογράφος και βετεράνος Πεζοναύτης, απήχθη ενώ έκανε πολεμικό ρεπορτάζ στη Συρία, στις 13 Αυγούστου 2012. Εκτοτε τα ίχνη του εξαφανίστηκαν.

Με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την απελευθέρωση δεκάδων χιλιάδων κρατουμένων από τις φυλακές, οι έρευνες για τον εντοπισμό του έγιναν πιο ενταντικές.

Πηγή: skai.gr

